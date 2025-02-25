吳春城辭立委 她轟「沒錯幹嘛辭」提4點批壯促法圖利爛法

民眾黨立委吳春城近日因「壯世代」註冊商標、以家族企業被爆標政府11億元標案，遭北檢分他字案偵辦。吳春城今宣布辭立委。民進黨議員顏若芳舉四點質疑「壯促法」明顯是圖利爛法。指黃國昌挺自家人，不惜讓民眾黨背負「挺圖利」惡名？

顏若芳說，吳春城辭立委，民眾黨不思進取反而發聲明支持壯世代，甚至吳春城今用質詢行政院長卓榮泰的時間，做了一場「告別演說」，意圖營造自己是「被迫害的烈士」；事後，民眾黨還一搭一唱左批民進黨、右挺壯世代，可見在黃國昌就任黨主席後，民眾黨「寬以律己、嚴以待人」的死性依然不改？甚至到了恬不知恥的地步，我就問「沒有錯，幹嘛辭」？

顏若芳說，從民眾黨今天的聲明內容看，簡單來說，就是正式表態力挺吳春城、力挺「壯促法」，但對吳春城明顯違法利益迴避規範卻充耳不聞，事實上，吳春城的種種行徑搭上力推「壯促法」，不僅明顯圖利，疊床架屋的法案，更有悖於民眾黨自稱的理性務實原則，根本就是功課沒做足的圖利爛法。

顏也提出四點質疑，第一、法案第二條中定義55歲以上有工作能力及意願者為「壯世代」，不過55歲以上民眾包含了多重世代，有父母輩、兒女輩或孫輩，其過往人生經驗和社福、經濟需求都不一樣，況且現在在「中高齡及高齡者就業促進法」等相關法令，就有針對中高齡、高齡者有其定義，壯世代只會讓各世代需求更加模糊，讓政府無所適從。

第二、法案中第六及十五條，要求政府建立壯世代統計資料庫，然而現在綜觀政府各機關的調查統計資料，即有針對各年齡層的衛生、社福、高齡長照、經濟等面向的調查統計機制，實在無必要再疊床架屋。

第三、法案中第七、八，及第十到十四條，針對壯世代就業、健康、數位、文化、觀光、農業、在地創生參與的保障條文，但這些內容，只要援引「中高齡及高齡者就業促進法」、「老福法」等相關法令或政府專案計劃就可以達成目的，疊床架屋之外，更會讓人質疑特別為「壯世代」再量身定做一個專法，是否就是吳春城為了圖利自己？

第四、吳春城過往曾著書描述壯世代願景，內容稱壯世代掌握了我國3分之2財富，如今卻要立專法特別照顧吳春城口中這群獲配財富的主要群體，言行前後矛盾仍令人霧裡看花，況且，壯世代排除無勞動生產意願的55歲以上群體，定義不清更有歧視之嫌，不是只有勞動生產才具社會貢獻！

顏若芳認為，沒有人不認同各世代均應透過政府政策達到實質平等的照顧，但吳春城涉嫌圖利明確、違反利益迴避原則，讓「壯促法」淪為圖利爛法，她相信，如果在立法程序開始前，立委諸公就知道吳春城的圖利嫌疑，「壯促法」肯定就沒有那麼容易過關！

顏說，無奈吳春城和民眾黨這群人瞞天過海，讓圖利爛法成真，如今又意圖放任擺爛，為世世代代做了最差的示範。雖然機會渺茫，但還是希望民眾黨回頭是岸，不要整天只會妄想自己被迫害，卻加害台灣的下一代。