快訊

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線出爐 高宇杰DH

聽新聞
0:00 / 0:00

二二八遺屬返鄉團提七大訴求 盼賴清德貫徹轉型正義

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會。記者李成蔭／攝影
2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會。記者李成蔭／攝影

2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會，除感嘆這是段慘痛歷史外，也批前總統蔡英文轉型正義虎頭蛇尾，希望賴清德總統能更有魄力，包含移走前總統蔣介石銅像、公布二二八加害者、增加二二八於教科書篇幅、公墓增加相關墓碑、移送兩蔣大體回中國、正名「台灣忠烈祠」及推動美國紐約台灣博物館等。

二二八遺屬返鄉團今赴立院，在民進黨立委林俊憲接待下開記者會，成員們紛紛緬懷先人，同時也提出許多訴求。團長王克雄指出，二二八慘案迄今邁入78週年，受難者遺屬第一代幾乎已經全過世，許多旅居海外的二、三、四代遺屬為紀念這段淒慘歷史特地組團返台，除紀念二二八慘案的犧牲，也要喚起台灣人保衛台灣的決心，避免悲劇重演。

王克雄表示，蔡英文過去沒有如賴清德的勇氣，執行轉型正義虎頭蛇尾，賴從擔任台南市長時即很關心二二八，也期待參與賴第一次主持中樞二二八紀念儀式，而他們也要提出七個訴求，包含  : 依照轉型正義條例，威權象徵必須要移除，應盡速把蔣介石銅像移走  ; 蔡英文曾強調有天完全釐清真相，希望政府公布二二八的加害者；二二八在教科書裡還是很少記載，懇求增加教科書的篇幅和頁數。

另外，許多二二八當時被發現的浮屍被埋葬在基隆市南榮公墓的大坑裡，希望政府至少立個墓碑；政府還在花錢護衛兩蔣屍體，蔣家後代應把兩棺木送到浙江奉化的家鄉埋葬；二二八大屠殺為國民革命軍所為，「國民革命忠烈祠」應改為「台灣忠烈祠」，或把中正紀念堂改為台灣忠烈祠；建議在美國紐約市成立有規模的「台灣博物館」，讓各國遊客了解台灣，做國民外交。

返鄉團成員廖英豪也說，自己外公曾任省議員、國大代表、三青團隊長，但還是被國民黨抓走，時間過了那麼久，很多民眾是對二二八沒感覺，但其實很多台灣菁英受難，更毀了二戰後台灣的民主自由。林俊憲感嘆，今天來了30多人，最大93歲、最小11歲，希望大家能重視他們的聲音。

2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會。記者李成蔭／攝影
2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會。記者李成蔭／攝影
2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會。記者李成蔭／攝影
2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會。記者李成蔭／攝影

二二八事件 忠烈祠 蔡英文 賴清德 轉型正義

延伸閱讀

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

卓榮泰施政報告完畢 國民黨團酸：窒礙難行還來報告？

編國防特別預算讓軍費達GDP3%以上 國防部：正在規畫

【重磅快評】賴清德烤肉扯盧秀燕 民進黨得了恐盧症！

相關新聞

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

民進黨立委林岱樺今天為日前一席言論稱「政治干預司法，司法干預初選」表示道歉。傳出林岱樺道歉原因，是在前天賴清德總統邀集民...

楊文欣6年立委跑票4次 國會史上「跑票最多」的紀錄

前立委楊文欣病逝，他擔任2屆立委，從他在立院問政留下紀錄，堪稱國會史上最會「跑」，「跑票」的立委。

立院質詢淪小學生吵架？傅崐萁舌戰卓榮泰 韓國瑜也看不下去

立法院今日開議，行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。國民黨立委傅崐萁問及美國總統川普進行貿易戰，不排除對半導體提高關...

朱樹勳辭世 臉書感念恩師：沒有朱P就沒有柯文哲

心臟外科權威朱樹勳教授於今日上午9點辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書對朱樹勳表達敬意。貼文也感謝...

恐釀城鄉差距擴大 卓榮泰：希望有更充裕時間與地方討論財劃法

立法院去年底三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今（25日）表示，期望有更充裕的時間與地方討論財劃法，目前的結構...

吳春城辭民眾黨立委 東吳教授劉書彬將遞補：盼很快適應立院生活

民眾黨立委吳春城因壯世代爭議宣布請辭，遺缺由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。劉書彬今天表示，她聽到吳春城辭職很驚訝，她接替...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。