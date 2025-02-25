二二八遺屬返鄉團提七大訴求 盼賴清德貫徹轉型正義

2025年海外二二八遺屬返鄉團今於立院開記者會，除感嘆這是段慘痛歷史外，也批前總統蔡英文做轉型正義虎頭蛇尾，希望賴清德總統能更有魄力，包含移走前總統蔣介石銅像、公布二二八加害者、增加二二八於教科書篇幅、公墓增加相關墓碑、移送兩蔣大體回中國、正名「台灣忠烈祠」及推動美國紐約台灣博物館等。

二二八遺屬返鄉團今赴立院，在民進黨立委林俊憲接待下開記者會，成員們紛紛緬懷先人，同時也提出許多訴求。團長王克雄指出，二二八慘案迄今邁入78週年，受難者遺屬第一代幾乎已經全過世，許多旅居海外的二、三、四代遺屬為紀念這段淒慘歷史特地組團返台，除紀念二二八慘案的犧牲，也要喚起台灣人保衛台灣的決心，避免悲劇重演。

王克雄表示，蔡英文過去沒有如賴清德的勇氣，執行轉型正義虎頭蛇尾，賴從擔任台南市長時即很關心二二八，也期待參與賴第一次主持中樞二二八紀念儀式，而他們也要提出七個訴求，包含 : 依照轉型正義條例，威權象徵必須要移除，應盡速把蔣介石銅像移走 ; 蔡英文曾強調有天完全釐清真相，希望政府公布二二八的加害者；二二八在教科書裡還是很少記載，懇求增加教科書的篇幅和頁數。

另外，許多二二八當時被發現的浮屍被埋葬在基隆市南榮公墓的大坑裡，希望政府至少立個墓碑；政府還在花錢護衛兩蔣屍體，蔣家後代應把兩棺木送到浙江奉化的家鄉埋葬；二二八大屠殺為國民革命軍所為，「國民革命忠烈祠」應改為「台灣忠烈祠」，或把中正紀念堂改為台灣忠烈祠；建議在美國紐約市成立有規模的「台灣博物館」，讓各國遊客了解台灣，做國民外交。