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調整國定假日 卓榮泰盼付出成本最低變化最少

中央社／ 台北25日電

民進黨立委吳思瑤今天質詢，關心國定假日天數調整議題，試問行政院立場。行政院長卓榮泰表示，希望能採全國一致性原則，也希望以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，大家能公開理性討論。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。

吳思瑤質詢時，先問卓榮泰認為他是「最什麼樣的院長」。卓榮泰表示，最覆議的院長，其他都很幸福美滿。吳思瑤指出，她認為卓榮泰是史上最努力溝通的行政院長。

卓榮泰說明，面對違憲最多的法案，還好有憲法的救濟程序，面對錢坑法案，還好在立法院還有很多機會，可以好好以福國利民法案為優先，至於溝通協調部分，這本來就是在政治上必須要做的工作，非他1人所為。

卓榮泰表示，如同他在報告中所說，過去這1年，行政院、立法院在磨合期，風波起起伏伏，但他相信風波總會過去，風平浪靜、雨過天晴的那一天是為人所期待的，而他出身立法院，絕對尊重立法院，只要立法院任何一個法案跟預算案在合法合憲且經過法定程序、實質協商跟民主投票出來的結果，行政院一定遵守。

吳思瑤詢問，關於國定假日天數調整議題，目前有19個立委版本，試問行政院立場為何。

卓榮泰提到，目前的國定假日，1年有115天或116天，這是符合立法院過去所做的附帶決議文字，而現在有聽到很多聲音，希望能多增加，但增加會超出（附帶決議）。

卓榮泰接著指出，要增加哪些節日、增加幾天，必須要對民眾、國家有意義，因此他希望能採全國的一致性原則，以及要以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，若在此狀況下大家能公開理性討論。

卓榮泰解釋，至於最近各界提到的7天假，他要強調，沒有所謂7天假要不要還的問題，因為落實週休二日後，7天假就取消，而且現在95%的民眾都有落實週休二日。

吳思瑤追問，政府是否要提對案修法還是傾向用行政命令。內政部長劉世芳表示，希望能維持現狀，因為19個立委版本，都會有特別身分的人要特別放假，而且制度建立時要有共識，若各方在沒有共識前，貿然把國定假日法變成法律案，恐怕會有很多不同的爭議。

卓榮泰 立法院 行政院

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