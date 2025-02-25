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前立委楊文欣病逝享壽62歲 長億企業籌辦後事

中央社／ 台中25日電

前立委楊文欣因罹癌昨天晚間在醫院病逝，享壽62歲。楊文欣為長億集團創辦人楊天生之子，長億相關企業正籌辦後事等相關事宜。

楊文欣曾任台灣省議員、立法委員、長億實業股份有限公司副董事長。楊文欣並曾任朝陽科技大學董事，但近年因健康狀況不佳，且因捲入案件，多年前已離開董事會。

楊文欣等人被控民國95年發起台中市黎明自辦市地重劃，涉虛增拆遷補償等費用牟取抵費地不法利益，二審被判4年10月徒刑，全案經上訴審理中。

楊文欣被指控，自民國95年4月起至96年11月，擔任富有土地開發股份有限公司董事長，隨後擔任富有公司總顧問，參與台中市黎明重劃會經營決策。

富有公司被控，透過虛增拆遷補償等費用牟取抵費地不法利益，全案經台中地檢署偵辦後，於108年3月間依背信、偽造文書、違反公司法等罪嫌，將楊文欣等10多人起訴。

台中地院110年10月間，判處楊文欣合併應執行5年6個月徒刑，其餘11人分別判處5年6個月至5個月徒刑，並宣告沒收富有公司的重劃地抵費地3萬248平方公尺土地。

案經上訴二審審理，台灣高等法院台中分院112年5月間宣判，楊文欣依偽造文書等罪，改判4年10月徒刑，沒收土地部分維持一審原判，全案正上訴審理中。

台中市黎明自辦市地重劃區緊鄰台中市第七期重劃區，面積約186公頃、土地所有權人共2619人，為台中市面積最大的自辦市地重劃區，重劃工程由富有土地開發公司承辦，並發起成立重劃籌備會。

偽造文書 台中市 重劃區

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