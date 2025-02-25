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林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

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林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷／台北即時報導
立委林岱樺被帶往調查局南部機動站，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。聯合報系資料照
立委林岱樺被帶往調查局南部機動站，拿紙張並對著現場媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。聯合報系資料照

民進黨立委林岱樺今天為日前一席言論稱「政治干預司法，司法干預初選」表示道歉。傳出林岱樺道歉原因，是在前天賴清德總統邀集民進黨立委烤肉宴上，賴總統當面向林岱樺告誡，要求她應公開道歉；但與會綠委目前並無人證實，林岱樺則未有進一步回應。

有意角逐高雄市長的林岱樺涉入詐領助理費遭調查，她日前被搜索帶回偵訊時，在南機組門口高喊「政治干預司法，司法干預初選」。由於林岱樺民調支持度持續領先，卻捲入貪汙案，她表示自己遭到暗黑勢力打擊，引發初選陰謀論，也讓在野批評賴總統司法當刀砍向自己人。

林岱樺今天表示，關於被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，要進一步說明。當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「一百多張搜索票」等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，令她感到錯愕，對於刻意且惡意的流言，所以要發出不平之鳴。這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，要表達歉意。

今天更進一步傳出，賴清德總統對此言論不滿，認為這說法得利的只有林岱樺一人，傷害的卻是民進黨全黨；前天在總統官邸舉辦的烤肉宴，林岱樺當面向總統說明自己清白，而賴總統要她提出政治干預司法證據，必定查辦，否則其發言形同指控全黨，要請林岱樺公開道歉。

對此，與會人士表示，官邸烤肉宴上，不少綠委目擊，林岱樺上前和賴清德自證清白，兩人交談期間，賴也對她表達關心，氣氛並不緊張。不過，言談中，賴清德也提及「政治干預司法」一事，並嚴肅稱，若有證據給他，他一定會嚴辦，如果是一時誤解，要適度澄清，林岱樺則說會回去思考，也強調此言並非針對總統。

民進黨立委林岱樺今天為日前「司法干預初選說」道歉。記者胡經周／攝影
民進黨立委林岱樺今天為日前「司法干預初選說」道歉。記者胡經周／攝影

司法 林岱樺 民進黨 賴清德

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