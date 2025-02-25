退役將4人涉共諜案無罪 陳冠廷：司法對國安缺專業認知

海軍退役少將孫海濤、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人涉共諜案，高雄高分院認定檢方舉證不足，均判無罪。民進黨立委陳冠廷表示，再次證明我國司法審判對國安案件欠缺專業認知，設立「國家安全專業法庭」刻不容緩。

陳冠廷指出，法院判決理由認為「無從證明被告知悉資金來源是中國國台辦」，且將中共統戰活動簡化為「表現對台同胞之友好與歡迎」，完全忽視中共統戰手法的隱蔽性與危害性，這正是司法體系缺乏國安專業知識的明顯例證。

陳冠廷強調，我國國安案件平均刑度僅6個月，許多案件甚至可易科罰金，讓共諜有恃無恐，去年11月他已提出「國家安全法」、「反滲透法」、「國家機密保護法」三部法案修正案，明確要求設立國安專業法庭，由具備國安專業知識的法官審理相關案件，目前修正案已送立法院院會付委審查。

陳冠廷表示，檢警調單位往往需要花費兩、三年時間布線調查國安案件，卻因法官欠缺國安意識而判無罪，不僅嚴重打擊第一線執法人員士氣，更危及國家安全，這次涉共諜案的判決結果，更加突顯我國司法體系在處理國安案件時的專業不足，改革勢在必行。

陳冠廷呼籲，面對日益複雜的國安威脅，司法體系必須強化專業能力，未來除了強化法官專業度，也將持續檢視國安案件在偵查、起訴等環節是否需要進一步補強，確保國家安全體系的每個環節都能發揮應有效果。