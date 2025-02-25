稱面對違憲、肉桶法案最多 卓榮泰自虧：史上最覆議的閣揆

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，自己是史上最「覆議」的行政院長，其他都很幸福美滿。

卓榮泰今天率內閣赴立院進行施政報告並接受總質詢。民進黨立委吳思瑤質詢時詢問，要卓榮泰填空，自認是史上最ＸＸ的行政院長？卓回應，覆議，他認為自己是史上最「覆議」的行政院長；吳思瑤聽聞後哈哈笑了兩聲，卓榮泰也面露尷尬笑容吐了舌頭。吳思瑤隨後問，還有呢？卓說，其他都很幸福美滿。

吳思瑤指出，卓榮泰是史上最難為的行政院長，面對國際變局、中國步步進逼，在國會還受到在野黨杯葛執政；剛剛卓提到的最多覆議，也是因為卓榮泰面對的違憲法案最多，連面對的「國會肉桶法案」也是最多。

吳思瑤說，雖然卓榮泰是史上最難為的行政院長，但要替卓榮泰平反，他是史上最努力溝通的行政院長，各種可能性都不放棄努力。卓榮泰表示，溝通協調本來就是政治上必須要做的工作，也並非他一人所為，謝謝立法院長韓國瑜、賴清德總統再適時出面，更謝謝朝野各黨團能坐下來討論，相信風波總會過去，國人都期待風平浪靜的那一天。