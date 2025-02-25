快訊

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

星二代外役監審核弊端再起 女星易淑寬遭檢廉約談

朱樹勳辭世 臉書感念恩師：沒有朱P就沒有柯文哲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
心臟外科權威朱樹勳教授於今日辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書中感謝朱樹勳一直以來的提攜、教誨，並強調「沒有朱P就沒有柯文哲」。圖／取自柯文哲臉書
心臟外科權威朱樹勳教授於今日辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書中感謝朱樹勳一直以來的提攜、教誨，並強調「沒有朱P就沒有柯文哲」。圖／取自柯文哲臉書

心臟外科權威朱樹勳教授於今日上午9點辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書對朱樹勳表達敬意。貼文也感謝朱樹勳一直以來對柯文哲的提攜、教誨，不論是在從醫及從政之路，「沒有朱P就沒有柯文哲」。

柯文哲臉書指，得知亞東醫院副董事長朱樹勳教授於今日上午9點辭世，台灣民眾黨深表不捨與哀痛，朱樹勳教授是台灣心臟外科權威，一生為台灣醫學付出貢獻，表現出類拔萃，更不吝提攜後進，造福大眾。

臉書中指，朱教授對柯文哲前主席影響深遠，尤其在疫情時並肩作戰，共同為防疫盡心盡力，師徒間情誼緊密深厚，感謝朱教授一直以來對柯P的提攜與諄諄教誨，不論是在從醫期間乃至於後續從政之路，「沒有朱P就沒有柯文哲」。

臉書中指，僅此代表柯前主席向朱P及家屬表達最深的敬意，願朱教授安息。

柯P 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

黃國昌：柯家人將依法申請返家探視 從未要求享受特權

柯文哲送父最後一程？涉貪嘉市議員戴寧3年前奔父喪有前例

柯文哲能否奔父喪 法務部長鄭銘謙：尚未接到申請

相關新聞

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

民進黨立委林岱樺今天為日前一席言論稱「政治干預司法，司法干預初選」表示道歉。傳出林岱樺道歉原因，是在前天賴清德總統邀集民...

楊文欣6年立委跑票4次 國會史上「跑票最多」的紀錄

前立委楊文欣病逝，他擔任2屆立委，從他在立院問政留下紀錄，堪稱國會史上最會「跑」，「跑票」的立委。

朱樹勳辭世 臉書感念恩師：沒有朱P就沒有柯文哲

心臟外科權威朱樹勳教授於今日上午9點辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書對朱樹勳表達敬意。貼文也感謝...

退役將4人涉共諜案無罪 陳冠廷：司法對國安缺專業認知

海軍退役少將孫海濤、作家祝康明、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹歸亞蒂四人涉共諜案，高雄高分院認定檢方舉證...

民眾黨2年條款立委換血 國會藍白合綠伺機覓縫？

立法院新會期開議，朝野攻防大戲再起，儘管在野勢力形成合作默契，然而受限於所謂「2年條款」，民眾黨立委任期進入倒數，牽動未...

稱面對違憲、肉桶法案最多 卓榮泰自虧：史上最覆議的閣揆

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，自己是史上最「覆議」的行政院長，其他都很幸福美滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。