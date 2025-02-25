朱樹勳辭世 臉書感念恩師：沒有朱P就沒有柯文哲
心臟外科權威朱樹勳教授於今日上午9點辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書對朱樹勳表達敬意。貼文也感謝朱樹勳一直以來對柯文哲的提攜、教誨，不論是在從醫及從政之路，「沒有朱P就沒有柯文哲」。
柯文哲臉書指，得知亞東醫院副董事長朱樹勳教授於今日上午9點辭世，台灣民眾黨深表不捨與哀痛，朱樹勳教授是台灣心臟外科權威，一生為台灣醫學付出貢獻，表現出類拔萃，更不吝提攜後進，造福大眾。
臉書中指，朱教授對柯文哲前主席影響深遠，尤其在疫情時並肩作戰，共同為防疫盡心盡力，師徒間情誼緊密深厚，感謝朱教授一直以來對柯P的提攜與諄諄教誨，不論是在從醫期間乃至於後續從政之路，「沒有朱P就沒有柯文哲」。
臉書中指，僅此代表柯前主席向朱P及家屬表達最深的敬意，願朱教授安息。
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