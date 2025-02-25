被酸雨白淋了 2026選甚麼? 高嘉瑜：以黨的決定為優先
大罷免，藍委李彥秀罷免案已送一階連署。前立委高嘉瑜今接受媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，高說，未來罷免港湖若需補選，她認為還是要有團結民進黨的人選，雖她有基礎，但若無法團結民進黨還是沒用，只要能勝選都樂觀其成。
高嘉瑜今天自爆，日前她猛打李彥秀美國房產議題，當時就有人說「如果是高嘉瑜補選，那我不要參與罷免」，她嘆還是有這種酸言酸語，「還是有人不願接受，可能這次教訓還不夠」。高強調，打李彥秀房產議題，絕對沒有要布局補選。
至於2026是否一定會參選？選北市長、基隆市長或再戰議員？高嘉瑜說，過去她曾說2026一定會參選，但參選什麼還不知道，當然希望有挑戰的機會，還是看黨中央有沒有這樣的規畫和安排，但現在不用想太多，現在把自己的事做好。
前立委郭正亮曾酸高嘉瑜「雨白淋了？」對此說法，高嘉瑜說，老天自有安排，也不一定做什麼就好，例如去欣欣百貨，可能政治路就到此為止，對她來說什麼是好的很難講。至於是否回鍋選議員？高說，2026她還不確定未來的路要怎麼走，還是以黨的決定為優先，還是持續在地方上努力。
被問台北市長如果沒有人選，是否爭取？高嘉瑜表示，台北市有很多人選，包括苗博雅、王世堅等都是很好人選，畢竟王世堅是能拿到藍綠白、中間選民大家比較能接受的人選；至於苗博雅是她台大法律系學妹，一直以來都非常優秀、非常認真，是年輕世代很好人選，也是能跟蔣萬安有強烈對比的人選。
至於是否戰基隆市長？高說，在地就有議長童子瑋這個優秀人選，如果在地都有適合人選，現階段又無法團結綠營，她選哪裡都一樣。
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