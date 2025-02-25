楊文欣6年立委跑票4次 國會史上「跑票最多」的紀錄

前立委楊文欣病逝，他擔任2屆立委，從他在立院問政留下紀錄，堪稱國會史上最會「跑」，「跑票」的立委。

楊文欣是凍省後，轉戰立院的成功的省議員幫，父親楊天生當年是跨足政商的「中霸天」，楊文欣「少年得志」，他擔任第四、五兩屆立委，不僅是國民黨「不受控」的立委，6年立委留下「跑票立委」紀錄。

陳水扁執政8年朝小野大，「策反泛藍」是必要手段。在立法院副院長選舉，第一輪投票，國民黨提名江丙坤與民進黨提名洪奇昌兩人均未過半，朝野在第二輪投票壁壘分明，國民黨全部「紀律嚴明」地集中投第四票匭，但楊文欣卻獨排眾議投第三票匭。

國民黨團共68人，扣除缺席的陳麗惠、投第三票匭的楊文欣和郭添財，在第四票匭理應至少要開出65票， 然而，票開出來，第四票匭江丙坤的票僅64張，國民黨確定至少跑掉一票，國民黨團操盤手未否認，只說將深入追究；詭異的是，隨後相關人士對神秘一票跑票者為誰三緘其口，彷彿內有隱情。

在立法院財政收支劃分法覆議案，朝野大對決，記名表決的開票結果，泛藍軍出現跑票，只開出109票，距離否決覆議案的過半票數113票差了4票，行政院覆議成功，馬英九版修正案被推翻，財劃法回到原點。

國民黨立委楊文欣沒有出席投票，國民黨團說，早就知道楊文欣受到很大壓力，這兩天猶如「斷線風箏」，完全失去聯絡，沒有出席並不意外，國民黨輸得很難看。

在高鐵表決案，立法院長達三個小時的表決戰，泛藍軍多位立委跑票，其中包括楊文欣。時任國民黨立委吳敦義說，有的是同情，有的是友情，或者是人情，再不然就是另有「隱情」。

熟悉內情人士指出，表面上，兩案是高鐵條款，其實兩案的關鍵影響最大的是長生捷運公司的機場捷運案。長生捷運有意比照台灣高鐵的BOT模式，要求政府提供更多擔保；一旦上述兩項決議通過，對於未來的BOT案嚴格規範，將影響到機場捷運案運作。

在立法院行使監委、大法官同意權，表決前，時任國民黨考紀會主委陳庚金說重話，黨中央將連同立法院副院長選舉、財劃法覆議案，和這次同意權行使一併「算總帳」。考試院長、副院長同意權一定要「守得住」，希望違反黨紀者能「戴罪立功」。

最後陳水扁監察院長提名人姚嘉文以113票驚險過關，民進黨操盤人士慶功時指出，有來自友軍的11票，都是陳水扁在最後關頭連打10幾通電話，策動在野黨；因月眉案而對民進黨極度不滿的楊文欣，也在總統府高層勸說下回心轉意。

同意權之戰落幕，國民黨高層震怒，考紀會決定開鍘楊文欣，楊文欣在國民黨動手前搶先一步發表聲明，所屬關係企業，堅守本土，為台灣前途打拚經濟，可是政黨惡鬥，不顧人民死活，造成人心不安，個人如同社會大眾深感遺憾失望，即日起回歸無黨籍身分。

脫離國民黨約束，楊文欣自由自在，立法院審查92年度國營事業預算案，國親黨團提案開發基金、政府及國公營事業及其轉投資事業，不得再投資高鐵。 第一輪表決時，無黨籍立委楊文欣棄權，藍綠以107票打平；再度表決時，楊文欣反對國親提案，綠軍以109票比107票，否決了國親的提案。

2001年聯合報記者巡迴採訪，國民黨台中縣立委參選人楊文欣在他的長億總部內，吃著包子對記者說：景氣不好讓中小企業對新政府沒信心，「但我不認為景氣不好對國民黨選情有幫助。」