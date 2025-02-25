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證實上周慰留吳春城 黃國昌批：民進黨時空錯置的抹黑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪。圖／POP搶先爆提供
民眾黨主席黃國昌（右）中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪。圖／POP搶先爆提供

有關民眾黨立委吳春城請辭立委職務，民眾黨主席黃國昌今天證實，對方早在一周前就向他當面表達，對於民進黨發動抹黑式攻擊感到相當難過，最寫實的心情莫過於「人前手牽手、人後下毒手」，未來將由東吳大學政治系教授劉書彬遞補，儘管不捨但也只能選擇尊重。

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，他今天上午在立法院會提出總質詢，同時宣布辭去民眾黨不分區立委，會後發表「一個決定、一個目標、四個心聲」的辭職聲明，包括將請辭立委做傳教士，希望讓壯世代傳揚世界。

黃國昌中午接受廣播節目專訪，證實吳春城早在上周就有邀約見面，一方面感謝民眾黨給予機會，推動壯世代促進法三讀通過，然而對於民進黨發動的抹黑式攻擊，另一方面也感到相當難過，因為從行政院長卓榮泰交辦政務委員陳時中，再到民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤逐條討論，很多行政部門的意見都有採納。

黃國昌直言，為了發動政治鬥爭跟攻擊，民進黨昨天持續冷飯重炒，但是卻講不出任何具體的東西，吳春城過去作為一位廣告人，主要的工作是公關跟行銷，「他的人生來立法院走這一年，也看到政治環境有多險惡。」

黃國昌指出，吳春城的問政相對溫和，也很少聽到政治性發言，「我作為黨團總召，發生的一舉一動，全部都看在眼裡、放在心裡」，過去一年的立法院劍拔弩張，很少有法案經過院會三讀通過，朝野立委還能夠上台合照，壯世代促進法是民眾黨的選舉支票，也是前主席柯文哲的競選政見，民眾黨團都為吳春城感到非常高興。

主持人朱凱翔詢問，吳春城請辭立委即刻生效，外界質疑是黨主席上任進行損害控管，黃國昌聽聞後說，想太多，沒有這回事，「這種政治上的揣測跟見縫插針，老實講，真的大可不必」，從民進黨對吳春城發動攻擊到現在，完全講不出違反哪裡違反法律規定，大概就是把很多時空錯置，然後進行抽象式的抹黑攻擊。

黃國昌表示，自己是唸法律出身的人，只要把基本事實搜集清楚，看完就會心裡有數，而對於吳春城當面表達辭意，儘管他心裡感到有點不捨，但是對方是很成熟的人，意志也相當堅定，「我也只能選擇尊重，相信他回到民間社會，也會一本初衷持續推動理念。」

吳春城 民眾黨 黃國昌

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