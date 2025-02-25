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吳春城辭立委 民進黨批煙霧彈：黃國昌不要護航圖利法案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
吳春城請辭立委，民進黨表示，黃國昌不要護航圖利法案。圖／聯合報系資料照片
吳春城請辭立委，民進黨表示，黃國昌不要護航圖利法案。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委吳春城因「壯促法」圖利家族企業爭議，宣布辭職立委。民進黨發言人吳崢表示，吳春城以預算勒索部會圖利自家的爭議，民眾黨至今仍無法解釋清楚，請辭到底是負起責任還是斷尾求生，日前民進黨立委已正式提案廢除「壯促法」，呼籲民眾黨主席黃國昌說清楚對壯促法態度，別再護航。

吳崢表示，吳春城兩周前在媒體上持續強調「壯促法」對國家有益，請辭會給民眾黨帶來麻煩，為何兩周後態度丕變？再者，吳春城任內用以勒索部會的「壯促法」依然存在，並且持續對各部會產生強制力。吳春城個人去留不足以影響國家，這部不公不義之法令是否廢除，才是全民應該關心的重點。

吳崢批評，黃國昌至今為止對吳春城爭議依然閉口不談，只會一再跳針恪遵利益迴避原則，民眾黨中評會日前向社會大眾交代說針對吳春城違反利益迴避，已經立案調查，最重甚至要除名，但到現在調查結果依然不見蹤影，民眾黨打算繼續逃避嗎？

吳崢指出，如果民眾黨想這樣船過水無痕，讓吳春城辭職後繼續利用家族的「壯世代教科文協會」投標政府標案，用「壯促法」繼續護航家族企業，那這樣的辭職只不過是轉移焦點的煙霧彈。

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