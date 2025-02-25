228遺屬拜會 監察院：預算遭刪仍努力實現憲法職權

2025年海外228遺屬返鄉團昨天拜會監察院並表示，期許監察院發揮職權，促進社會和解與實現轉型正義。監察院副院長李鴻鈞回應，縱使預算遭大刪，仍將盡最大努力實現憲法賦予職權和義務。

監察院透過新聞稿表示，海外228遺屬返鄉團總團長王克雄昨天率領海外228第2代及第3代遺屬拜會監察院，由李鴻鈞代表監察院長陳菊，偕同監察委員田秋堇、范巽綠、林文程、林郁容與蕭自佑等多人與會。

李鴻鈞表示，228事件曾是台灣人最不敢碰觸的禁忌，後來政治氣氛轉變，海外228遺屬返鄉團自1992年起組團回台灣，提出各種正視228的訴求；2020年時任總統蔡英文揭牌成立國家人權委員會，任命畢生為人權奮鬥的陳菊擔任首任主委，這是台灣經過20多年努力才完成的人權里程碑。

在轉型正義業務方面，國家人權委員會說，已推動包括調查林水泉遭受國家行政不法侵害人身自由、統整監察院歷年針對台灣威權時期國家不法行為調查案、2023年5月公布台灣威權時期「國家不法」專案報告、以及促成教育部研擬「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理」規範等。

國家人權委員會說，也致力推廣轉型正義相關教育，包括與國中教師合作開發「未知島的故事：打造明天的記憶」人權教具箱、2021年與教育部等機關合作舉辦「教科書轉型正義內容分析研討會」等。人權會將持續促使政府機關落實推動轉型正義，努力實現人權發展及增進社會自由平等。

海外228遺屬返鄉團也表示，僑界期盼台灣社會正視及反思228歷史的真相及意義，也期許監察院發揮職權功能，促進社會和解與實現轉型正義。李鴻鈞回應，縱使監察院預算遭大幅刪減，仍將在有限資源下盡最大努力，致力實現憲法賦予職權和義務。