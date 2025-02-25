又稱急診醫師留言「譏諷回文」 凌濤：林靜儀應立即下台

日前急診醫師關心相關問題，卻遭衛福部次長林靜儀反嗆「小腦袋」，引發議論。國政基金會副執行長凌濤批評，面對醫療體系的困境，賴清德總統與行政院長卓榮泰還要繼續包庇林靜儀，任憑醫護士氣潰散嗎？林靜儀毫無檢討之意，應立即下台。

凌濤指出，林靜儀此前一句「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕事情就會完全改變了嗎？」引發眾怒。卓榮泰已幫她緩頰，稱林靜儀已承諾檢討言行。令人錯愕的是，她剛剛又在Threads上回嗆前線醫師「譏諷回文」，不僅毫無反省，還完全忽視醫護的沉痛呼救。

凌濤說，重點從來不是誰回文，而是第一線醫護在崩潰邊緣的求助，怎麼會被視為「譏諷回文」？總統府日前聲稱「預算遭刪凍，導致慰勉金縮水」，但轉頭卻在官邸舉辦烤肉派對。當醫護人員過勞崩潰，政府卻說沒錢發津貼，這種冷漠對比令人心寒。

凌濤批評，賴總統、賴醫師，從災害慰問金的吝嗇發放，到包庇高官嗆聲第一線醫護，是鬥爭到麻木不仁了嗎？還是乾脆成立「烤肉國家隊」、「呵呵國家隊」算了？更諷刺的是，賴清德競選時提出的醫療改革政見，如今幾乎全面跳票。

包括護理人員白班津貼：研擬超過一年，至今毫無進展；健保點值凍漲：多年未調整，導致醫院入不敷出，寧願做大內宣就是不漲；急診超載、轉院困難：病患苦不堪言。難道現在的台灣變成「有政府，會呵呵」？

他呼籲，醫護早已不堪負荷，賴總統請停止政治鬥爭，正視殘破不堪的醫療體系，否則民調下滑只是必然的結果。

國民黨也透過臉書發文指出，面對台灣醫療體系的危機，政府的角色應該是負責任地解決問題，不是嘲笑那些挺身而出的醫護人員，急診醫護的怒吼不該被忽視，人民的生命安全不該成為冷血官僚的犧牲品。民進黨政府應立即面對問題，而不是繼續推卸責任，讓台灣的醫療體系徹底崩潰。