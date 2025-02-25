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卓榮泰上台施政報告訴求團結 脫稿質疑在野大刪預算

中央社／ 台北25日電

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，他在口頭報告時脫稿，質疑在野黨大幅刪減預算，六都、地方政府預算都在增加，國家經濟成長也在增加，為什麼中央政府預算卻必須要比去年少，「哪一項不重要，哪一項可以不要做？」

立法院上會期大幅刪減及凍結114年度中央政府總預算案，行政院今天送至立法院施政報告紙本數量大幅縮水，卓榮泰上午率領行政院各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，施政方針及報告的口頭報告中，以相當篇幅提及行政立法關係，並強調團結的重要性。

民進黨立委護衛下，卓榮泰上午10時20分上台報告，國民黨立委拿「高官爽烤肉，百姓塞急診」、「還財於民、苦民所苦」手舉牌，並高喊「謊言政府」、「詐騙治國」，進行象徵性杯葛抗議；民進黨也拿出「報告備詢、理性對話」手舉牌，並高喊「我們要開會」、「請院長維持秩序」等口號。藍營杯葛數分鐘後退席。

卓榮泰在10時28分順利上台報告，起先的口頭報告與書面報告內容並無不同。不過，在提及健康台灣政策中有關政府今年擴大推動「住院整合照護服務」，首度脫稿回應近日醫院壅塞議題。

他表示，對於最近在醫療方面的不便，以及對生命安全帶來的危險跟不安，「我們深感遺憾」，政府會有充分的準備，推動住院整合照顧，這是將來一定要完成的目標。

到了最後一段提及團結時，卓榮泰說，他要引用立法院長韓國瑜的一句話，「這個時候團結比什麼都重要。」

接著，卓榮泰提到今年度中央政府總預算規模時表示，今年度中央政府總預算規模為新台幣3兆1325億元，較去年增加2806億元，是因為有許多新增項目。他脫稿表示，「就是有這些新增的項目，才會比較高，到底新增的項目是什麼，我已經講過無數多次，但是很多人卻很難記得住，我必須再講一次。」

他細數今年多項新增政策及計劃後問，「哪一項不重要，哪一項可以不要做？」就是因為有2806億元的新增項目，今年預算才會達到3兆1325億元歲出，如果扣掉2806億元，就是2兆8519億元，跟去年一樣，若經過大幅刪減，今年預算就會比去年少。

卓榮泰說，六都的預算增加，地方政府預算增加，國家經濟成長也在增加，但「為什麼中央政府預算卻必須要比去年少，難道我們新增的項目都不要做嗎？」當前經濟成長快速，公共服務的量能也要增加，所以3兆1325億元的歲出預算，不是沒有道理，請立院立委理解、支持。

卓榮泰報告完後，在場民進黨立委起身鼓掌，身兼民眾黨主席的民眾黨團總召黃國昌坐在椅子上，國民黨立委座位空無一人。

韓國瑜說，再次呼籲各黨團所有總質詢時間務必推派輪值委員進駐議場，不要讓畫面空蕩蕩，非常難看。此語獲得民進黨立委鼓掌支持。

卓榮泰 民進黨 立法院

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