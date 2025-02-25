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支持壯世代返職場？ 卓榮泰：勞動部已提勞動人力新規畫

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告。記者胡經周／攝影
立法院今天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告。記者胡經周／攝影

民眾黨立委吳春城深陷壯世代風波，今上午在立法院質詢行政院長卓榮泰後，直接宣布辭去立委一職。對於吳春城掛心行政院是否會繼續支持壯世代重返職場，卓榮泰說，勞動部長洪申翰已提出全國勞動政策、新的人力規畫，涵蓋族群、權益或設計等內容還在討論跟溝通。

吳春城今質詢卓榮泰關於台灣人口問題，表示2024年台灣65歲以上人口與歐美國家差不多，是全球超高齡社會海嘯第一排，沒有國家可以讓台灣學習，光是尾隨歐美高齡政策是不夠的，台灣必須要有因應政策。壯促法就是要將這些龐大壯世代族群拉下來當分母，不僅不要臥床成為負擔，還要一起跟年輕人創造長壽經濟。

卓榮泰答詢，台灣成為超高齡社會是事實，行政院在人口對策上， 是台灣當前急迫須面對跟解決的重要課題。台灣在人力、人才上也用了很多政策，鼓勵婦女、中高年能夠重返或是續留在職場內。

吳春城問是否會繼續支持壯世代重返職場，卓榮泰說，洪申翰在春節年後，已經提出全國的勞動政策、新的人力規畫，內容部分還在討論跟溝通，至於針對的族群、涵蓋權益或應該新增加的各種設計，也都會在裡面。

至於是否會繼續支持第三人生大學試辦計畫？卓榮泰坦言，也許有些人年輕失學，或進到一個年齡想要重新增加見聞知識等，在城市大學、社區大學都有這樣的設計，「我想這些都可以延續。」卓還說，隨著人的健康體質跟環境照護進步，台灣在公共衛生體系上的進步，很多人雖然到退休年齡，但還是生龍活虎，所以也會有不同的人生目標。

身陷壯世代爭議的民眾黨立委吳春城上午宣布辭立委。記者胡經周／攝影
身陷壯世代爭議的民眾黨立委吳春城上午宣布辭立委。記者胡經周／攝影

卓榮泰 吳春城 重返職場

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