快訊

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

放棄樹葬！大S最新下葬方式曝光 具俊曄考慮中

聽新聞
0:00 / 0:00

無緣欣欣董座...高嘉瑜表態曝下一步 讚李文英適才適所

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜無緣任欣欣董座後，她今天表示，李文英接欣欣董座適才適所，她也坦言沒有人跟她接觸過。圖／引用自直播
高嘉瑜無緣任欣欣董座後，她今天表示，李文英接欣欣董座適才適所，她也坦言沒有人跟她接觸過。圖／引用自直播

退輔會投資的欣欣大眾百貨改選董事長，19日欣欣宣布由北市府前副秘李文英任董事長，由於先前曾傳前立委高嘉瑜也呼聲高，現確定李文英出任，高今在確定無緣任欣欣董座後首度表示，李文英接欣欣董座適才適所，她也坦言沒有人跟她接觸過。

對於未來是否再戰2026、2028？高嘉瑜說，當然人生有無限可能，她不會拘束自己一定要做什麼或不做什麼，有機會就會全力以赴，重點是「把每一天過好、無愧於心」，「說敢說的話、做該做的事」。

高嘉瑜今天接受資深媒體人黃光芹專訪，對於無緣出任欣欣百貨董事長，高嘉瑜今天首度談論心情，高嘉瑜說，之前是媒體上一直有人在講，可能是看了賈永婕出任台北一零一董事長之後，覺得很活潑，覺得老百貨也可以有新氣象，不過也有一部分人，認為高嘉瑜更適合留在選舉崗位，不過她今天也坦言，沒有人來跟她接觸。

至於李文英出任欣欣百貨董座，高嘉瑜說，李文英過去也是中山大同選區的議員，柯市府時期，也當過北市府副秘書長，一直都是穩重、值得信任的角色，李文英接欣欣百貨「適才適所」。

高嘉瑜也提到，離開立委後，其實她2010年開始擔任議員立委已經14年，過去她房間非常亂，因過去都把時間花在照顧大家，現在她有比較多時間照顧自己，房間也變得整齊了，也有在主持，正在嘗試不同角色，非常開心。

百貨 高嘉瑜

延伸閱讀

賈永婕曝「眼裡最美的大S」舊照　自嘲：我像旁邊幫傭的

不是高嘉瑜 欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

同台李彥秀零互動 高嘉瑜酸：不是提告就可迴避問題

不滿大S樹葬！女製片人轟小S「憑什麼安排後事」　再批賈永婕：不配當朋友

相關新聞

楊文欣6年立委跑票4次 國會史上「跑票最多」的紀錄

前立委楊文欣病逝，他擔任2屆立委，從他在立院問政留下紀錄，堪稱國會史上最會「跑」，「跑票」的立委。

吳春城請辭民眾黨立委 擬由東吳政治教授劉書彬遞補

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，今天藉由院會質詢宣布請辭，按照民眾黨2024年不分區立委名單，預計由東吳大學政治系教授劉...

陳佩琪遭爆下斡旋2破億宅 黃國昌：黨檢媒一體 下場如林岱樺

民眾黨前主席柯文哲深陷政治獻金案，傳出其妻子陳佩琪有意購買豪宅，去年選舉結束後曾經下出2筆斡旋金。民眾黨主席黃國昌今天表...

傳將退出綠初選、脫黨選高雄市長 林岱樺：均非事實

民進黨立委林岱樺捲入司法案件，她今天表示，這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出民進黨高雄市長初選，甚至也有報導一直不斷說她...

證實上周慰留吳春城 黃國昌批：民進黨時空錯置的抹黑

有關民眾黨立委吳春城請辭立委職務，民眾黨主席黃國昌今天證實，對方早在一周前就向他當面表達，對於民進黨發動抹黑式攻擊感到相...

吳春城辭立委 民進黨批煙霧彈：黃國昌不要護航圖利法案

民眾黨立委吳春城因「壯促法」圖利家族企業爭議，宣布辭職立委。民進黨發言人吳崢表示，吳春城以預算勒索部會圖利自家的爭議，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。