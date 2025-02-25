無緣欣欣董座...高嘉瑜表態曝下一步 讚李文英適才適所

退輔會投資的欣欣大眾百貨改選董事長，19日欣欣宣布由北市府前副秘李文英任董事長，由於先前曾傳前立委高嘉瑜也呼聲高，現確定李文英出任，高今在確定無緣任欣欣董座後首度表示，李文英接欣欣董座適才適所，她也坦言沒有人跟她接觸過。

對於未來是否再戰2026、2028？高嘉瑜說，當然人生有無限可能，她不會拘束自己一定要做什麼或不做什麼，有機會就會全力以赴，重點是「把每一天過好、無愧於心」，「說敢說的話、做該做的事」。

高嘉瑜今天接受資深媒體人黃光芹專訪，對於無緣出任欣欣百貨董事長，高嘉瑜今天首度談論心情，高嘉瑜說，之前是媒體上一直有人在講，可能是看了賈永婕出任台北一零一董事長之後，覺得很活潑，覺得老百貨也可以有新氣象，不過也有一部分人，認為高嘉瑜更適合留在選舉崗位，不過她今天也坦言，沒有人來跟她接觸。

至於李文英出任欣欣百貨董座，高嘉瑜說，李文英過去也是中山大同選區的議員，柯市府時期，也當過北市府副秘書長，一直都是穩重、值得信任的角色，李文英接欣欣百貨「適才適所」。

高嘉瑜也提到，離開立委後，其實她2010年開始擔任議員立委已經14年，過去她房間非常亂，因過去都把時間花在照顧大家，現在她有比較多時間照顧自己，房間也變得整齊了，也有在主持，正在嘗試不同角色，非常開心。