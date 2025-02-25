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前立委楊文欣罹癌過世 幾年前氣色就不如老爸楊天生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委楊文欣（左）2020年參加家族經營的朝陽科技大學航空學院動土典禮時，面容、精神比不上站在一旁當年已80歲的楊天生。記者黃寅／攝影
前立委楊文欣（左）2020年參加家族經營的朝陽科技大學航空學院動土典禮時，面容、精神比不上站在一旁當年已80歲的楊天生。記者黃寅／攝影

長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣昨晚因病去世。他2020年曾在家族經營的朝陽科技大學航空學院動土典禮上露面，當時他滿頭白髮，面容、精神甚至比不上站在一旁當年已80歲的楊天生。

長億相關企業證實，楊文欣因罹癌，昨晚6時許病逝，享年62歲。據了解，楊文欣近年因罹病，身體一直不好，最近情況轉劇，女兒甚至先暫停工作到醫院陪伴，無奈他仍不敵病魔而逝。

楊文欣在身體還好時，私下會悄悄的參與一些土地開發的商業活動，尋求商機，但在辦理「臺中市黎明自辦市地重劃區（又稱單元二）」案時卻吃上官司，二審並被判刑4年10月，全案仍上訴中。

楊文欣一生的事業和父親楊天生極度相關，他曾任長億實業公司副董事長，後來因父親事業版圖擴大並跨入政壇，他也步上從政之路，參選省議員，並曾角逐省議會副議長當選，接著並擔任第4、5屆立法委員。

但後來隨著父親楊天生的事業在本土金融風暴來襲時受重創，集團跳票頻傳，銀行、遊樂區、電廠先後易主，甚至長億實業股票也下市，長億集團由盛而衰，楊文欣也一度落漠。

直到2010年，楊天生插旗號稱台中市史上最大自辦市地重劃案「單元二」，楊文欣也重新在土地重畫上活躍，但未料卻引來官司上身。

楊天生哥哥楊天俊之子、興農球場總經理楊文遠去年底才過世，接著今年又是楊天生之子楊文欣過世，第二代連續有人過世，處境令人唏噓，也令楊家陷入陰霾氣氛中。

臺中 重劃區

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