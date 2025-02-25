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監委：連江縣記號票涉暴力與賄選 有效票認定應限縮

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監委表示，連江縣記號票涉暴力與賄選，有效票認定應限縮。圖／聯合報系資料照片
監委表示，連江縣記號票涉暴力與賄選，有效票認定應限縮。圖／聯合報系資料照片

監察委員今天表示，連江縣選舉出現蓋在特定位置的「記號票」，背後牽涉暴力、賄選，而中選會現行認定有效票高達28種，太過寬鬆，給予記號票發揮空間，應將有效票限縮於蓋在圈選欄內或須碰到邊線。

監委日前公布調查報告指出，馬祖在民國111年地方選舉時，出現大量蓋在號次、相片等特定位置的「記號票」，有心人士常以此賄選，福建連江地方法院判決也證實「記號票」與賄選存在。中選會現行認定有效票的標準過於寬鬆，應將有效票限縮於蓋在圈選欄內或須碰到邊線，至於蓋在號次、相片就屬無效票。

中選會函復，民國93年總統選舉曾首度適用「只有在圈選欄內圈選者才是有效票」的規定，結果無效票數比上一屆總統選舉多出近3倍，甚至後續還衍生選舉訴訟，原告與被告都認為限縮有效票標準顯非正辦。

監察委員林郁容表示，法規修改應考量公平正義原則，而不是候選人方便；且記號票有選舉舞弊可能，以前選務機關都沒認真考慮這對社會造成危害，選務機關公正辦理選舉才是免除選務紛擾最重要原因，而非廢票多寡。

林郁容說，建議印製選票時，可將圈選欄邊線加粗或用明顯顏色，有助選舉人圈選識別，同時加註警語「圈選於圈選欄外，為無效票」，另在選舉前可加強宣導，投票當日並在各票所張貼標語提醒。選務教育訓練時，也要特別提醒選務人員注意。

范巽綠也說，中選會頒布28種圖例都是有效票，認定竟然如此寬鬆，也給記號票很大發揮空間，馬祖甚至發生選民遭威脅如「你家15票都要蓋在XXX的左耳朵，不然你就會完蛋」，顯見記號票牽扯賄選與暴力。台灣公民已有幾十次投票經驗，難道會不知道選票要蓋在圈選欄內嗎，真的是挑戰公民認知與水準，中選會應嚴肅看待，對於過於寬鬆的有效票認定一定要檢討。

中選會 賄選 馬祖

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