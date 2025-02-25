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影／在野小黨呼籲覆議修正總預算 解決國會亂象與財政僵局

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
公督盟執行長張宏林（右起）、時代力量主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵、社會民主黨黨召集人徐雍與台灣基進黨主席王興煥等人，上午在立法院群賢樓外舉行「人民不是籌碼，別再癱瘓國家：同意覆議是補救總預算唯一的路」記者會。 記者黃義書／攝影
公督盟執行長張宏林（右起）、時代力量主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵、社會民主黨黨召集人徐雍與台灣基進黨主席王興煥等人，上午在立法院群賢樓外舉行「人民不是籌碼，別再癱瘓國家：同意覆議是補救總預算唯一的路」記者會。 記者黃義書／攝影

公督盟執行長張宏林、時代力量主席王婉諭、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵、社會民主黨召集人徐雍與台灣基進黨主席王興煥等人，上午在立法院群賢樓外舉行「人民不是籌碼，別再癱瘓國家：同意覆議是補救總預算唯一的路」記者會，呼籲覆議修正總預算，解決國會亂象與財政僵局。

張宏林表示人民分別給了國民黨、民進黨八年完全執政的機會，最近民眾做出了不同的選擇，讓二大黨不過半，讓小黨做公道話的第三者，但選出並非代表進步、力量的小黨。而是看到藍、白（國民黨、民眾黨）兩黨主政的立法院，修法讓立院獨大、阻礙行政運作、拖垮財政紀律與司法的威信、癱瘓憲法法庭、削弱國安與國防、放寬中國的入侵，做的是挑撥社會的對立，目的是終結民主台灣。張宏林批評，這就是藍、白兩黨所帶領多數的立法院所做的事。

國民黨 立法院 總預算

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