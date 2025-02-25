吳春城請辭立委明志 民眾黨團：美好一仗我們一起打過

民眾黨立委吳春城今天宣布請辭，民眾黨立法院黨團表示，雖然不捨但是予以尊重，並且給予最深切的祝福，未來會共同為國家社會進步而努力。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明指出，不分區立委吳春城進入立法院以後，致力督促政府嚴肅面對超高齡、少子化人口衝擊，並且減少年輕世代的沈重壓力，過去提出壯世代政策與產業發展促進法，希望以正向解方創造世代共榮，該法案經過三黨協商取得共識，逕付院會三讀通過，經過總統公布生效，立法過程非常完備。

民眾黨團說，經過朝野協商取得共識、三讀通過的前瞻性法案，竟然遭到執政黨及其黨團惡意抹黑攻擊，民進黨政府執政無方，為了鬥爭政敵取得政治紅利，不惜扭曲事實撕裂對手、打擊在野政黨，甚至提案廢止壯世代促進法，好不容易取得的進程又要走上退步回頭的老路。

民眾黨團強調，壯世代促進法不應該遭到汙名化，民眾黨團推動前瞻法案、堅定改革的理念更不容抹滅，對於吳春城決定請辭立委明志，回到民間繼續推廣壯世代，促進跨世代合作、完成人生職志，「雖然感到不捨，但是仍然予以尊重，並且給予最深切的祝福。」

民眾黨團表示，感謝吳春城加入黨團運作，過去一年與所有成員齊心共濟、承擔黨團幹部的義務與責任，「美好的一仗我們一起打過」，未來也將持續在不同崗位，為推動國家社會進步而努力，為全體台灣人不分世代面對的巨變與課題而努力，為所有需要的人推動改革進程，努力不懈，堅持理想，不忘初衷。