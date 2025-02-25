快訊

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

經典賽／中華隊絕境求生對決西班牙 運彩開盤看好這結果

川普對烏政策改變 外交部：美重申對台安全承諾

中央社／ 台北25日電

川普對烏克蘭政策轉變，外界擔憂美台關係發展。外交部北美司長王良玉今天表示，美國歷任政府皆重申對台安全承諾，川普政府也數度強調台海和平重要性，台灣將持續積極推動台美關係

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，美國總統川普（Donald Trump）近日對烏克蘭政策轉變，批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3年來對化解衝突毫無貢獻，美方對台立場是否也會有所調整。

北美司長王良玉回答，美國歷任政府皆依據「台灣關係法」及「六項保證」重申對台灣的安全承諾，近期美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也於受訪時再次重申。

王良玉說，另外，川普政府上任以來，已在美日峰會、美日韓三國外長聯合聲明的場合，強調維繫台海和平與穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，並反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時也表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

王良玉強調，外交部及相關政府部門將持續積極推動台美關係，並持續展現自我防衛的決心及強化自我防衛的能力，達到以實力達致和平的目標。

此外，媒體關切，川普1月20日上任後不久，下令暫停對外援助計畫90天，川普政府日前又釋出先前凍結的53億美元外交援助，主要用於安全和反毒計畫，包括用於台灣計畫的8.7億美元。

王良玉對此則表示，外交部持續在關注新任川普政府各項相關政策的進展，也與美方保持很良好的溝通及聯繫。外交部並無進一步補充資訊。

台美關係 外交部 川普

延伸閱讀

川普2.0關稅大棒揮向全球 學者：背後目標仍是瞄準中國大陸

川普擬啟動加墨25%關稅 車用零件台廠多項措施因應

川普回鍋首月支持度高達53%？比起關稅大戰 逾6成選民更在意抑制物價

影／川普稱歐洲「借錢」給烏克蘭打仗 馬克宏當面糾正：是給不是借

相關新聞

為壯世代爭議請辭立委 吳春城：部會首長有付我一毛錢？

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，輪到政黨質詢時，民眾黨立委吳春城先是細數壯促法，並感謝行政院長卓榮泰及政務委員...

吳春城請辭民眾黨立委 擬由東吳政治教授劉書彬遞補

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，今天藉由院會質詢宣布請辭，按照民眾黨2024年不分區立委名單，預計由東吳大學政治系教授劉...

陳佩琪遭爆下斡旋2破億宅 黃國昌：黨檢媒一體 下場如林岱樺

民眾黨前主席柯文哲深陷政治獻金案，傳出其妻子陳佩琪有意購買豪宅，去年選舉結束後曾經下出2筆斡旋金。民眾黨主席黃國昌今天表...

傳將退出綠初選、脫黨選高雄市長 林岱樺：均非事實

民進黨立委林岱樺捲入司法案件，她今天表示，這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出民進黨高雄市長初選，甚至也有報導一直不斷說她...

監委：連江縣記號票涉暴力與賄選 有效票認定應限縮

監察委員今天表示，連江縣選舉出現蓋在特定位置的「記號票」，背後牽涉暴力、賄選，而中選會現行認定有效票高達28種，太過寬鬆...

【重磅快評】清大捐款欠30年 老曹不提告綠營反著急？

「曹興誠捐款1500萬給清大了嗎？」的話題連燒兩天，連清大校方都說沒有收到這筆錢，但綠營有人仍不死心，費勁找出老校長的講...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。