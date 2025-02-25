海外遺屬團盼政府公布228加害者 教科書增篇幅

2025年海外228遺屬返鄉團今天在民進黨立委林俊憲陪同下發表聲明表示，228慘案邁入78週年，呼籲政府公布228加害者、教科書增加228慘案篇幅等。

2025年海外228遺屬返鄉團長王克雄、林俊憲等人今天在立法院召開記者會，王克雄說明返鄉團多項訴求。

王克雄說，228慘案邁入78週年，旅居海外的遺屬，在228前夕組返鄉團返抵台灣，要紀念228慘案的犧牲，也要喚起台灣人保衛台灣的決心，避免228悲劇重演。

王克雄表示，返鄉團有幾項訴求，包括讓228遺屬最難過的就是「殺害先人的蔣介石還在總統府正對面的中正紀念堂，高坐在那裡嘲笑台灣人」，依照轉型正義條例，這種威權時代的象徵必須移除，因此懇求政府盡速把蔣介石銅像移走，也希望政府公布228加害者、增加教科書的篇幅與頁數。

王克雄提到，很多團員的先人在228遭國民黨殺害，依照國民黨的文獻記載，憲兵負責處理屍體，直到1947年4月初，基隆港內外有很多浮屍，「這些屍體有可能是我們的父親」，屍體被埋葬在基隆市南榮公墓的一個大坑裡，希望政府幫忙，至少在當地立個墓碑。