快訊

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

經典賽／中華隊絕境求生對決西班牙 運彩開盤看好這結果

海外遺屬團盼政府公布228加害者 教科書增篇幅

中央社／ 台北25日電

2025年海外228遺屬返鄉團今天在民進黨立委林俊憲陪同下發表聲明表示，228慘案邁入78週年，呼籲政府公布228加害者、教科書增加228慘案篇幅等。

2025年海外228遺屬返鄉團長王克雄、林俊憲等人今天在立法院召開記者會，王克雄說明返鄉團多項訴求。

王克雄說，228慘案邁入78週年，旅居海外的遺屬，在228前夕組返鄉團返抵台灣，要紀念228慘案的犧牲，也要喚起台灣人保衛台灣的決心，避免228悲劇重演。

王克雄表示，返鄉團有幾項訴求，包括讓228遺屬最難過的就是「殺害先人的蔣介石還在總統府正對面的中正紀念堂，高坐在那裡嘲笑台灣人」，依照轉型正義條例，這種威權時代的象徵必須移除，因此懇求政府盡速把蔣介石銅像移走，也希望政府公布228加害者、增加教科書的篇幅與頁數。

王克雄提到，很多團員的先人在228遭國民黨殺害，依照國民黨的文獻記載，憲兵負責處理屍體，直到1947年4月初，基隆港內外有很多浮屍，「這些屍體有可能是我們的父親」，屍體被埋葬在基隆市南榮公墓的一個大坑裡，希望政府幫忙，至少在當地立個墓碑。

中正紀念堂 轉型正義

延伸閱讀

黃偉哲今啟用台南文化中心立體停車場 林俊憲、陳亭妃搶站兩側

台南凌晨連環車禍 網友戲稱「有林俊憲的扛棒都會發生車禍」

傳藍禮讓白一席召委 林俊憲：傅崐萁送黃國昌「登基大禮」

喊多年沒見影 林俊憲爭取經費改善重要路口、國土署會勘

相關新聞

為壯世代爭議請辭立委 吳春城：部會首長有付我一毛錢？

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，輪到政黨質詢時，民眾黨立委吳春城先是細數壯促法，並感謝行政院長卓榮泰及政務委員...

吳春城請辭民眾黨立委 擬由東吳政治教授劉書彬遞補

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，今天藉由院會質詢宣布請辭，按照民眾黨2024年不分區立委名單，預計由東吳大學政治系教授劉...

陳佩琪遭爆下斡旋2破億宅 黃國昌：黨檢媒一體 下場如林岱樺

民眾黨前主席柯文哲深陷政治獻金案，傳出其妻子陳佩琪有意購買豪宅，去年選舉結束後曾經下出2筆斡旋金。民眾黨主席黃國昌今天表...

傳將退出綠初選、脫黨選高雄市長 林岱樺：均非事實

民進黨立委林岱樺捲入司法案件，她今天表示，這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出民進黨高雄市長初選，甚至也有報導一直不斷說她...

無緣欣欣董座...高嘉瑜表態曝下一步 讚李文英適才適所

退輔會投資的欣欣大眾百貨改選董事長，19日欣欣宣布由北市府前副秘李文英任董事長，由於先前曾傳前立委高嘉瑜也呼聲高，現確定...

身陷壯世代爭議 吳春城辭立委做傳教士

民眾黨立委吳春城深陷壯世代風波，今上午他在立法院質詢行政院長卓榮泰後，直接宣布辭去立委一職。吳春城表示，「美好一仗他已打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。