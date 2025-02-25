卓榮泰施政報告完畢 國民黨團酸：窒礙難行還來報告？

行政院長卓榮泰今施政報告，遭國民黨立法院黨團舉牌抗議，不過最後還是報告完畢。國民黨團總召傅崐萁批評，卓稱政府窒礙難行，那就該下台，竟還寡廉鮮恥到立院報告，不是說窒礙難行那還來立院？這彰顯詐騙政府謠言治國，賴清德總統該換閣揆就該換。

立法院今開議，並邀請卓榮泰施政報告，卓一上台，國民黨團立委全部上台，舉牌表達訴求，讓卓發言一度中斷，不過卓最後還是報告完畢；國民黨團並於議場外接受聯訪，表達對卓內閣的不滿。

傅崐萁表示，無德、無能、無格局及高度，只是賴清德傳令兵的卓榮泰今再到立院「粉墨登場」，一個歷史新高的總預算卻被卓說政府窒礙難行，無法執政的閣揆就應該下台，但卓竟還寡廉鮮恥，到立院做施政報告，「不是說窒礙難行嗎？又為什麼要來做施政報告呢？」所以就彰顯出一個謠言治國、詐騙的政府，就是「賴皇帝」的卓榮泰內閣，還用「詐騙國家隊」鋪天蓋地的來攻擊在野黨。

傅崐萁批評，卓內閣不只是詐騙內閣，更是冷血內閣，過年期間整個醫療系統幾乎癱瘓，有高達700多位醫護離開急診室；過去國民黨推動健保點值到0.95元，卻被卓內閣擋了三個多月，醫護們離開、向政府求救時，卓內閣衛福部次長林靜儀竟還以戲謔口吻對基層求救的醫護人員酸「小腦袋」，這樣要政府有什麼用？這就是「清德宗」領導的民進黨政府傷害台灣。