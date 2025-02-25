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卓榮泰施政報告完畢 國民黨團酸：窒礙難行還來報告？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨團今於立法院議場外接受聯訪，表達對卓內閣的不滿。圖／取自UDN TV
國民黨團今於立法院議場外接受聯訪，表達對卓內閣的不滿。圖／取自UDN TV

行政院長卓榮泰今施政報告，遭國民黨立法院黨團舉牌抗議，不過最後還是報告完畢。國民黨團總召傅崐萁批評，卓稱政府窒礙難行，那就該下台，竟還寡廉鮮恥到立院報告，不是說窒礙難行那還來立院？這彰顯詐騙政府謠言治國，賴清德總統該換閣揆就該換。

立法院今開議，並邀請卓榮泰施政報告，卓一上台，國民黨團立委全部上台，舉牌表達訴求，讓卓發言一度中斷，不過卓最後還是報告完畢；國民黨團並於議場外接受聯訪，表達對卓內閣的不滿。

傅崐萁表示，無德、無能、無格局及高度，只是賴清德傳令兵的卓榮泰今再到立院「粉墨登場」，一個歷史新高的總預算卻被卓說政府窒礙難行，無法執政的閣揆就應該下台，但卓竟還寡廉鮮恥，到立院做施政報告，「不是說窒礙難行嗎？又為什麼要來做施政報告呢？」所以就彰顯出一個謠言治國、詐騙的政府，就是「賴皇帝」的卓榮泰內閣，還用「詐騙國家隊」鋪天蓋地的來攻擊在野黨。

傅崐萁批評，卓內閣不只是詐騙內閣，更是冷血內閣，過年期間整個醫療系統幾乎癱瘓，有高達700多位醫護離開急診室；過去國民黨推動健保點值到0.95元，卻被卓內閣擋了三個多月，醫護們離開、向政府求救時，卓內閣衛福部次長林靜儀竟還以戲謔口吻對基層求救的醫護人員酸「小腦袋」，這樣要政府有什麼用？這就是「清德宗」領導的民進黨政府傷害台灣。

傅崐萁還說，卓榮泰說政府窒礙難行，但今天又來立院施政報告，表示還是可以施政；不過一個每天提出覆議的內閣，卓榮泰有什麼能力當行政院長？賴清德該換閣揆就換，換一個有能力的人，沒能執政就不到立法院來。民進黨現在提大罷免就是要拉下立法院長韓國瑜、讓民進黨團總召柯建銘上位，呼籲大罷免回頭是岸，請賴清德幡然悔悟、面對民意。

國民黨團今於立法院議場外接受聯訪，表達對卓內閣的不滿。圖／取自UDN TV
國民黨團今於立法院議場外接受聯訪，表達對卓內閣的不滿。圖／取自UDN TV
立法院今天開議，並邀請行政院長卓榮泰施政報告，卓榮泰一上台，國民黨團立委全部上台，舉牌表達訴求，讓卓榮泰發言一度中斷。記者胡經周／攝影
立法院今天開議，並邀請行政院長卓榮泰施政報告，卓榮泰一上台，國民黨團立委全部上台，舉牌表達訴求，讓卓榮泰發言一度中斷。記者胡經周／攝影

內閣 卓榮泰 國民黨

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