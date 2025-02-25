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吳春城深陷壯世代爭議請辭立委 民眾黨：尊重給予支持

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委吳春城今天宣布請辭，台灣民眾黨表示，壯世代促進法經過三讀通過，無奈民進黨進行抹黑攻擊，不僅破壞立法初衷，同時加深世代對立，尊重吳春城的決定並給予支持，民眾黨也會持續關心壯世代議題。

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，今天藉由院會質詢宣布請辭。按照民眾黨2024年不分區立委名單，預計由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。

台灣民眾黨稍早發表聲明指出，吳春城推動壯世代，將其視為一生職志，經過民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤代表行政部門進行協商，壯世代政策與產業發展促進法逕付院會三讀通過，當時朝野政黨皆有共識，無奈民進黨近期進行抹黑攻擊，汙名化自己也簽字通過的法案，不僅破壞立法初衷，同時加深世代對立。

民眾黨表示，尊重吳春城的決定並給予支持，「相信吳委員未來回到民間，會持續推動壯世代理念」，而面對超高齡化社會的來臨，包括跨世代面對的社會變化與挑戰，民眾黨也會持續關心並付諸行動。

台灣民眾黨 吳春城

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