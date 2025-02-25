壯世代風波辭立委 吳春城曝做傳教士：讓壯世代傳揚世界

民眾黨立委吳春城深陷壯世代風波，今上午他在立法院質詢行政院長卓榮泰後，直接宣布辭去立委一職。吳春城表示，以「一個決定、一個目標、四個心聲」表達辭職心志，其中決定「請辭立委，做傳教士」；目標為讓壯世代，傳揚世界。吳春城強調， 美好一仗他已打過。

吳春城今上午在立法院第三會期總質詢發表「光明與愛」主題後，正式向民眾黨提交立委辭職書，並向立法院秘書處遞交辭職文書。

吳春城總質詢時表示，當「壯世代政策與產業發展促進法」通過時，認為任務既然完成，即應交棒給新戰力。然而，隨後爆發的攻擊事件，讓他選擇留下來清理戰場，10天前已向黨主席及秘書長報告辭職計畫，並獲得諒解與支持。

吳春城多次表達感謝，指出無論是63位跨黨派立委組成壯世代促進會，卓榮泰拍板成立行政院壯世代專案小組，指派政委陳時中召集14個部會參與討論，提出76項壯世代行動方案，到審壯促法時，由民進黨團總召柯建銘親自擬訂壯世代定義，並由民進黨團幹事長吳思瑤偕同衛福部、勞動部、金管會三位次長，與國民黨及民眾黨黨團代表逐字協商法案定案。

吳春城發聲明表示，三黨合作的融洽與效率史無前例，為進入超高齡社會的台灣，開啟歷史新頁，這份榮耀屬於跨黨派與跨部會的合作，成果也屬於全民不分世代共享。至於抹黑攻擊事件，時間會自證清白。

聲明更指出，美好一仗已打過，以「一個決定、一個目標、四個心聲」表達辭職心志。一個決定「請辭立委，做傳教士」；一個目標「讓壯世代，傳揚世界」。

另四個心聲為壯促法已為台灣撒下希望的種子，未來將開花結果，造福後代；學習壯世代精神，重點不在於當前位置，而是前進的方向；推廣壯世代理念，促進跨世代合作，協助更多人覺醒；將壯世代政策推向全球，為需要的地方帶來改變。