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吳春城請辭民眾黨立委 擬由東吳政治教授劉書彬遞補

聯合報／ 記者林銘翰唐筱恬／台北即時報導
東吳大學政治學系教授劉書彬。圖／聯合報系資料照片
東吳大學政治學系教授劉書彬。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委吳春城深陷壯世代爭議，今天藉由院會質詢宣布請辭，按照民眾黨2024年不分區立委名單，預計由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。

劉書彬為德國科隆大學政治學博士，曾任高雄第一科技大學通識中心兼任助理教授、東吳大學政治系主任，台大社科院風險政策研究中心兼任研究員等，專長是國際關係、德國政府與政治等。據了解，劉書彬就是民眾黨前主席柯文哲參選總統時，拋出選後組聯合政府的專家學者之一。

吳春城上任後推動「壯世代政策與產業發展促進法」，近期遭到質疑利用「壯世代協會」圖利，民進黨團書記長陳培瑜等人提案廢止。吳春城先前接受節目專訪時說，自己心中有「不如歸去」的想法，但是他仍然要捍衛壯促法，因為不僅是吳春城的法案，而是應該叫做行政院版本。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，吳春城藉由院會質詢宣布請辭立委。民眾黨現有8席立委，依照2024年不分區立委名單，排名第九為東吳大學政治系教授劉書彬，第十則為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥，未來預計由劉書彬遞補接任。

民眾黨團總召黃國昌上午受訪時表示，立法院上會期通過壯世代促進法，民進黨立委吳思瑤代表民進黨團、行政部門逐條審查，然而現在為了要潑髒水、發動政治攻擊，不知道是精神錯亂還是價值錯亂，「他們應該站出來說清楚講明白，去年簽字的版本，哪一條認為有問題。」

黃國昌直言，為了潑髒水、發動政治攻擊，民進黨正事不幹，一天到晚搞鬥爭，「有這樣的政府，我們還需要敵人嗎？國家就被這一群人搞垮。

民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片

吳春城 民眾黨

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