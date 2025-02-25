66.3%民眾盼普發1萬 藍決列優先法案

「稅收超徵沒還債就應該給全民普發1萬！」國民黨25日公布政策民調，66.3%民眾支持普發1萬元。國民黨主席朱立倫指出，連美國總統川普都要還現金於民，且政府去年超收5283億創下新高，應該將部分普發。國民黨立委賴士葆也說，110年到112年，總共超徵1.3兆元，還了1200億元，本就該普發於民。

美國、新加坡都發現金

國政基金會執行長柯志恩說明，民調詢問「2024年財政部稅收超徵5283億，你是否支持這筆錢應還稅於民，普發現金1萬元？」，有66.3%支持，29%不支持，其中高高屏與桃竹苗支持度最高，分別有72.3%和72.2%的支持；而年齡層以30-39歲和40-49歲支持度最高，分別有91%和77.2%的支持。

朱立倫強調，新加坡總理黃循財18日宣布，將發放包含購物券在內的多項補助措施。新加坡公民家庭接下來一年可獲得800星元的購物券；川普與特斯拉執行長馬斯克也要將節省下來的錢將還給美國納稅人，呼籲賴清德政府一定要依照民眾的需求及世界共同的趨勢，將多徵的稅款一部分還稅於民。

民眾已飽受漲價之苦

「還錢於民可以減輕人民的壓力！」國民黨立委楊瓊瓔指出，執政黨不斷的反對還錢於民，美國行，新加坡行，為什麼台灣不行？她強調，物價已經飆破天際，想請政府去地方看一看人民生活的壓力，還錢於民可以減輕人民的壓力，包括家中有學童或有長照需求者，加以協助，這才是苦民所苦。

賴士葆分析，賴總統反對還錢於民，理由是要投資社會，但包括0到6歲支出、營養午餐經費與少子化等計畫，已經編列在年度預算；有學者主張要優先還債，但從110年到112年，總共超徵1.3兆元，還了1200億元，也不到一成。他強調，112年共超徵3700億元左右，其中綜所稅佔了1689億元，本就該還給民眾。

檢討稅收估算機制

政大經濟系兼任教授林祖嘉表示，針對政府連續四年稅收超徵的現象，僅一年超徵或可視為偶發，但若連續四年皆有大額超徵，則顯示行政機關在預算收入估算上存在嚴重誤差。主計處與財政部有必要檢討估算機制，避免低估收入導致財務透明度下降。

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