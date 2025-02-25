為壯世代爭議請辭立委 吳春城：部會首長有付我一毛錢？

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，輪到政黨質詢時，民眾黨立委吳春城先是細數壯促法，並感謝行政院長卓榮泰及政務委員陳時中、藍綠立委，表示「在立院任務已經完成」，質詢過程中更問部會首長，「有部會首長付過我一毛錢嗎？」隨後在台上即宣布請辭。

吳春城表示，今天是本會期總質詢第一天，很榮幸排在第一位，今天主題是光年與愛，引用馬丁路德金恩博士名言，表示過去一年來秉持就是光年與愛，希望作為本會期的引言。壯世代人口超過八百萬人，占台灣人口三分之一，需要教育、文化等政策，「有人嘲笑壯世代政策包山包海，因為他們還有三十年餘命，最近壯世代家喻戶曉，不知道該喜該悲。」

「有人嘲笑壯世代是賺世代。」吳春城說，去年我到立院嚇一跳發現很多政策歧視高齡，45歲就叫中高齡，且有很多不友善的正側，令人欣慰是壯世代理念溝通，有些部會已改善年齡歧視政策，他要感謝卓榮泰，其次感謝陳時中，並感謝各黨派立委支持下三讀通過。

吳春城強調，「我來立院的任務已經完成，哈利路亞」，我60歲後推動壯世代，感謝國民黨團、民眾黨團、民眾黨團 秉持全民利益支持，不過部分人士編造不實，試圖抹黑壯世代跟他的人格，隨後吳解釋註冊商標原因，強調商標已經歸屬全民，標案都是公開招標，無需特權干預。

吳春城說，他推動這麼多政策，為中央部會鞠躬盡瘁，「有部會首長付過他一毛錢嗎？」但今天被糟蹋到這種程度，真是天道何在。

根據壯世代教科文協會網站表示，推動壯世代目的在於推動高齡化社會的中高齡人口勞動參與，被定義為台灣55歲以上的中高齡以及高齡的全部人口，泛指台灣戰後嬰兒潮世代的三、四、五年級生，年齡約在50至70多歲的族群。

吳春城上任後力推「壯世代政策與產業發展促進法」，該法案於2025年1月7日三讀通過。立法院在審議114年中央政府總預算時，吳春城提案要求各個政府部門及相關單位，將預算書中指涉高齡人口名詞換為壯世代，並推動以壯世代為主的政策，否則將凍結或刪減單位預算。

但卻被發現用「壯世代」申請商標、身兼壯世代教科文協會理事長、家族人任職相關產業拿政府標案等，民進黨指控，自1995年到2025年間，其家族相關事業體，承攬政府標案高達11億元，涉嫌違反利益迴避，引起外界爭議。