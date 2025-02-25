黃國昌：柯家人將依法申請返家探視 從未要求享受特權

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬選定3月10日舉辦告別式，民眾黨主席黃國昌今天表示，家屬會依法申請返家探視，即便遭受政治迫害跟追殺，柯文哲也從未要求享受特權，對於立法院長韓國瑜等人表達哀悼之意，「身為民眾黨的一份子，我們表達深深的感謝。」

柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文質疑，柯文哲可以申請返家探視，但是卻不能指定時間，請問這是什麼世界，「我們沒有要特權，只要司法公平對待」。法務部長鄭銘謙稍早受訪時表示，相關單位目前尚未收到申請，如果有申請就按照相關規定辦理。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌說明，柯文哲家人及其律師團會依法提出申請，即便遭受政治迫害跟追殺，柯文哲從未要求享受任何特權，也感謝在過去這段時間當中，韓國瑜跟台中市長盧秀燕等人都有表達關心，身為民眾黨的一份子，自己要深深表達感謝。

民眾黨團副總召張啓楷則說，柯承發過世的那一刻，柯文哲無法陪伴在旁，這是多麼悲痛的事情，法律總不能脫離人性，即便是再罪大惡極的人，都應該親自送親人最後一程，柯家人會盡快依法提出申請，希望柯文哲能夠回家奔喪，盡身為兒子最後的孝道。