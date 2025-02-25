藉12強棒球賽 卓揆施政報告喊話朝野共推民生法案

立法院今天開議，朝野仍為今年度中央政府總預算等多項法案爭執不下，行政院長卓榮泰進行施政報告時強調，行政、立法應在尊重包容基礎上，合作推動福國利民法案，並以去年世界12強棒球賽形容團結勝於一切，只要朝野攜手合作，必能開創壯大台灣新時代的顛峰。

卓榮泰上台報告前短暫遭遇在野杯葛，當時藍營立委一擁而上舉牌「發稅金一萬元，苦民所苦」，高喊「詐騙之國，謊言政府」，綠營立委則要求要求開會，場面陷入混亂，但在立法院長韓國瑜調解下，杯葛行動7分鐘便結束。

過去一年藍白在立法院聯手通過多項重大法案，引發行政立法兩院衝突對立，卓榮泰報告時多有著墨，他說，面對國家未來的挑戰與機會，行政院及立法院應在尊重與包容的基礎上，合作推動各項福國利民的法案，這也是民眾最衷心的期盼。

他強調，行政院對於立法院通過的法案如認有重大爭議、窒礙難行，可經總統核可移請覆議、聲請釋憲等循憲政程序尋求救濟，最終則由憲法法庭明確分際，維護憲政秩序，以民主鞏固民主，強化台灣韌性。

卓榮泰提到，他要引用韓國瑜「這個時候，團結比什麼更重要」這句話，他並藉去年世界12強棒球賽，認為只要朝野、中央和地方、政府與民間團結一致，將持續寫下屬於中華民國台灣，也鼓舞世界的成功故事。今日的成功，奠基於過去的努力；明日的榮耀，是因為今日的團結。這個時候，團結比什麼都重要。

針對今年度總預算案遭在野黨大幅刪減，卓榮泰解釋，今年歲出3兆1325億較去年增加2806億元，含括公共建設、國防、癌症防治等，哪一項不重要？可以不做？若扣除新增預算，今年歲出與去年相當，若再大幅刪減就會比去年少，當地方預算都在增加，國家經濟成長，為何中央政府預算卻比去年少？當前經濟成長快速，公共服務量能也必須因應增加，期望立委理解並支持。

卓榮泰表示，他始終堅信，朝野必須「和解共生」，才能順利推動各項福國利民的法案；兩岸關係應在對等、尊嚴原則下「和平共榮」，才能確保台海和平穩定；台灣必須緊密與全世界積極互利合作才能「合作共贏」。

卓榮泰說，他與行政團隊一直秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，與立法院及立委持續溝通，盼在維護憲政秩序、捍衛人民憲法權利的基本前提下，為全體國人創造最大福祉。只要朝野一致攜手合作，必能「團結大台灣、布局全世界」，開創壯大台灣新時代的顛峰。

另針對施政重點，卓榮泰提到，民主陣營面臨威權集團合流、中國產能過剩傾銷，及不公平競爭對世界經濟秩序的威脅，將致力推動國防預算達GDP3%；建構國安法制改革，防制對台統戰、滲透與認知作戰的危害；強化高科技保護，與友盟國家共同打造全球民主供應鏈。

他透露，行政院台美經貿工作小組已召開多次會議，加深雙方的經貿、科技交流；並成立經濟外交工作小組，推動「韌性計畫2.0」，致力推動與民主理念相近國家及友邦的合作。

他提到，人口對策、人才人力、反毒打詐、能源轉型及平穩物價是今年5大課題；未來將為青年擴大社會照顧、為產業推動創新經濟、為永續開發多元綠能、為人民打造健康台灣、為均衡台灣促進城鄉發展、為國家形象營造台灣國際品牌、為多元族群守護文化及權益，為壯大台灣捍衛安全、強化國防。

施政報告中也提及各項民生政策推動，包括「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」、擴大推動「住院整合照顧服務」、「擴大癌症篩檢服務」、「三高防治888計畫」、以及促進健保永續等10大「健康台灣」新制等。