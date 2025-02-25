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盧秀燕訪日首站北海道鎌之谷棒球場 對這張椅子印象深刻

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
盧秀燕（右一）對鎌之谷棒球場的場邊教練坐椅印象深刻，實際坐上體驗。圖／市府提供
盧秀燕（右一）對鎌之谷棒球場的場邊教練坐椅印象深刻，實際坐上體驗。圖／市府提供

台中市長盧秀燕24日訪日，預計3月1日返台，昨天下午首站到北海道鎌之谷棒球場與北海道棒球園區，盼吸取日本成熟經驗為台中大巨蛋取經；她對鎌之谷球場的「教練椅」印象深刻，比其他座椅高出一截，「像導演椅一樣」，展現出場館對參賽者的尊重。

盧秀燕日本行受到國內外廣泛關注，她表示此行的目的是城市外交、考察大巨蛋，以及感謝日本友人，預計前往北海道、名古屋與東京都，參訪4座大巨蛋。盧團隊昨天上午8時許從桃園國際機場出發，下午1時許抵達北海島新千歲機場，直奔鎌之谷棒球場。

市府表示，鎌之谷棒球場是北海道火腿鬥士隊的主場，球場開發部長前沢賢親自接待，區域開發部長小川太郎導覽，球團也用全世界最大的球場LED螢幕秀出「歡迎盧秀燕市長蒞臨」的英文；盧參觀球場、牛棚與教練辦公室、球員休息室，也一一詢問螢幕、護網和草皮養護的細節。

盧秀燕說，鎌之谷棒球場2023年啟用，是日本最新、最現代化的場館，有一點非常特別，就是對運動員與參賽者的尊重，比如球場邊的總教練座椅，和導演椅一樣高出一截，總教練不用在場邊走來走去，坐在椅子視野就非常清楚，方便調度；她也坐上總教練椅，親身感受。

市府指出，鎌之谷棒球場位於北海道棒球園區內，園區面積約32公頃，球場面積約5公頃，可容納3萬5000名觀眾；園區內有棒球主題飯店、露營場、溫泉、購物商場、戶外遊樂區、醫療中心與樂齡公寓，結合居住、教育、醫療育社福機能，複合式營運模式可以做為台中巨蛋與未來大巨蛋的參考。

盧秀燕今天將繼續在北海道參觀札幌巨蛋，明天前往名古屋，拜會市府並參觀巨蛋，28日到東京都，拜會市府、參訪巨蛋。台中市府規畫興建可以容納3萬人以上的大巨蛋，包含商場與其他附屬設施，盧的日本行結束後，該計畫可望加速進展。

鎌之谷棒球場2023年啟用，是日本最新的棒球場館，可容納3萬5000人，也包含住宿、餐飲、醫療、社福等複合功能。圖／市府提供
鎌之谷棒球場2023年啟用，是日本最新的棒球場館，可容納3萬5000人，也包含住宿、餐飲、醫療、社福等複合功能。圖／市府提供
台中市長盧秀燕（左三）昨天展開為期6天的訪日行程，首站參觀北海道鎌之谷棒球場。圖／市府提供
台中市長盧秀燕（左三）昨天展開為期6天的訪日行程，首站參觀北海道鎌之谷棒球場。圖／市府提供

日本 棒球場 盧秀燕

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