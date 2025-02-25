遭爆劍指立院副院長 傅崐萁：見縫插針 不會得逞
有媒體報導稱，國民黨立院黨團總召傅崐萁劍指立法院副院長，傅崐萁今早表示，民進黨見縫插針，分裂國民黨，還有很多陰謀論，這些都不會對國民黨有任何影響，會強力監督民進黨。
有媒體報導引用匿名花蓮地方人士的說法，指傅崐萁有意角逐下一屆立法院副院長。傅崐萁今早對此回應，國民黨是非常團結以及堅強的團隊，面對詐騙國家隊民進黨，鋪天蓋地買綠媒、綠嘴、綠團，不斷見縫插針，要分裂國民黨，還有很多陰謀論，這些都不會對國民黨有任何影響。
傅崐萁強調，「我們會強力監督民進黨，不會讓民進黨得逞，我們為鄉、為國、為民，這是國會議員該做的事情」，不會因為民進黨用人民血汗錢買這些綠媒，散播不實謠言，「我們不會中計的，國民黨是團結的。」
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