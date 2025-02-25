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藍杯葛施政報告7分鐘 韓國瑜一度要求「卓院長請回」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天到立法院進行施政報告並備詢，國民黨團立委高舉「高官爽烤肉、百姓塞急診」、「發現金1萬元還錢於民」等牌子杯葛長達7分鐘。記者唐筱恬攝影。
行政院長卓榮泰今天到立法院進行施政報告並備詢，國民黨團立委高舉「高官爽烤肉、百姓塞急診」、「發現金1萬元還錢於民」等牌子杯葛長達7分鐘。記者唐筱恬攝影。

立法院新會期今天開議，國民黨團立委高舉「高官爽烤肉、百姓塞急診」、「發現金1萬元還錢於民」等牌子，杯葛行政院長卓榮泰；立法院長韓國瑜一度稱「卓院長請回」維持秩序，藍營杯葛約7分鐘後退席以示抗議，卓榮泰也因而順利上台進行施政報告。

卓榮泰一早赴立法院施政報告並備詢，韓國瑜請卓榮泰上台報告後，國民黨團立委在議場中央集合，並舉「高官爽烤肉」、「發現金1萬元還錢於民」牌子，高喊「謊言政府、詐騙治國」口號。

卓榮泰一在抗議聲中，開始進行施政報告，韓國瑜此時喊時間暫停，並稱「卓院長請回，我來處理」，卓榮泰回座後，藍營持續嗆「謊言政府、詐騙治國」，民進黨立委也回批「我們要開會！總質詢了」朝野對峙約7分鐘後，國民黨立委均全數退席，綠委則在現場鼓掌歡迎卓榮泰上台施政報告。

卓榮泰 國民黨 韓國瑜

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