快訊

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

高雄眷村名店遭爆「湯麵浮果蠅」 消費者怒：恨沒一隻隻挑出來點名

台中新光三越飄瓦斯味？民眾嚇壞急通報 消防大陣仗到場檢測

柯文哲送父最後一程？涉貪嘉市議員戴寧3年前奔父喪有前例

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審重判10年6月，不服上訴，台南高分院上月審理，請求從輕量刑給予緩刑。院方定明天上午宣判。圖／聯合報資料照片
嘉市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審重判10年6月，不服上訴，台南高分院上月審理，請求從輕量刑給予緩刑。院方定明天上午宣判。圖／聯合報資料照片

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬選定3月10日辦告別式，柯文哲家人及立法院長韓國瑜，分別向總統、法務部請求，讓柯文哲回家送父親最後一程。3年前，涉詐領助理費羈押的嘉市無黨議員戴寧，因父親、前市議員戴建三病逝舉行告別式，當天由管理員戒護返家參加家祭，沒上手銬腳鐐跪在靈前，痛哭失聲送父親最後一程。

議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不服上訴，台南高分院上月審理，她哽咽說，2小孩還小，他們也很擔心，希望法官體諒她站在母親立場，陪伴小孩一起長大，從輕量刑並給予緩刑。院方定明天上午宣判。

3年前，戴寧羈押嘉義看守所，父親戴建三病逝，戴寧依羈押法申請戒護返家奔喪，被上手銬腳鐐靈堂前跪爬、哭泣畫面曝光，引發外界眾批評不近人情，事後，陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉縣市出身綠營立委，聯袂拜會法務部長蔡清祥表達抗議，後來戴建三告別式，戴寧由管理員戒護返家參加家祭，沒上手銬腳鐐。

柯文哲、戴寧都在涉案羈押期父親病逝，2案處理是否相同，引發外界關切討論。戴寧在父親告別式前，委託律師向看守所申請戒護返家奔喪，由5名管理員戒護回家奔喪，未上手銬、腳鐐，僅能與親友點頭示意，不可交談，戴寧內心非常痛苦，因為還沒有被判有罪定讞前、也沒有涉及重罪，連父親最後一段路程都沒有辦法好好陪伴，讓她留下無限遺憾。

針對戴寧未上手銬腳鐐戒護返家奔喪，嘉義看守所說，戴寧戒護回家奔喪，少了手銬腳鐐，是順應民情，但該上手銬腳鐐還是會上。一般同一事由羈押禁見者只能外出1次，但奔喪可分成瞻仰遺容、告別式、頭七等，看守所在法規許可範圍做最妥適處理，不讓羈押禁見者心中有遺憾，造成情緒波動。

告別式 柯文哲

延伸閱讀

京華城案4人緩起訴、不起訴確定 朱亞虎繳330萬、威京法務付120萬

柯文哲能否奔父喪 法務部長鄭銘謙：尚未接到申請

柯文哲被爆憂破億選舉補助款被陳佩琪拿走 難擋她連看2戶豪宅決心

韓國瑜籲人道考量讓柯文哲見父最後一面 法務部說話了

相關新聞

陳佩琪遭爆下斡旋2破億宅 黃國昌：黨檢媒一體 下場如林岱樺

民眾黨前主席柯文哲深陷政治獻金案，傳出其妻子陳佩琪有意購買豪宅，去年選舉結束後曾經下出2筆斡旋金。民眾黨主席黃國昌今天表...

傳將退出綠初選、脫黨選高雄市長 林岱樺：均非事實

民進黨立委林岱樺捲入司法案件，她今天表示，這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出民進黨高雄市長初選，甚至也有報導一直不斷說她...

柯文哲能否奔父喪 法務部長鄭銘謙：尚未接到申請

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，告別式將於3月10日周一舉行。柯文哲現正羈押中，能否奔喪成外界關注焦點。法務部長鄭銘謙...

藉12強棒球賽 卓揆施政報告喊話朝野共推民生法案

立法院今天開議，朝野仍為今年度中央政府總預算等多項法案爭執不下，行政院長卓榮泰進行施政報告時強調，行政、立法應在尊重包容...

遭爆劍指立院副院長 傅崐萁：見縫插針 不會得逞

有媒體報導稱，國民黨立院黨團總召傅崐萁劍指立法院副院長，傅崐萁今早表示，民進黨見縫插針，分裂國民黨，還有很多陰謀論，這些...

盧秀燕訪日首站北海道鎌之谷棒球場 對這張椅子印象深刻

台中市長盧秀燕24日訪日，預計3月1日返台，昨天下午首站到北海道鎌之谷棒球場與北海道棒球園區，盼吸取日本成熟經驗為台中大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。