柯文哲送父最後一程？涉貪嘉市議員戴寧3年前奔父喪有前例

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬選定3月10日辦告別式，柯文哲家人及立法院長韓國瑜，分別向總統、法務部請求，讓柯文哲回家送父親最後一程。3年前，涉詐領助理費羈押的嘉市無黨議員戴寧，因父親、前市議員戴建三病逝舉行告別式，當天由管理員戒護返家參加家祭，沒上手銬腳鐐跪在靈前，痛哭失聲送父親最後一程。

議員戴寧被控涉詐領助理費，一審認她利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不服上訴，台南高分院上月審理，她哽咽說，2小孩還小，他們也很擔心，希望法官體諒她站在母親立場，陪伴小孩一起長大，從輕量刑並給予緩刑。院方定明天上午宣判。

3年前，戴寧羈押嘉義看守所，父親戴建三病逝，戴寧依羈押法申請戒護返家奔喪，被上手銬腳鐐靈堂前跪爬、哭泣畫面曝光，引發外界眾批評不近人情，事後，陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源等5名嘉縣市出身綠營立委，聯袂拜會法務部長蔡清祥表達抗議，後來戴建三告別式，戴寧由管理員戒護返家參加家祭，沒上手銬腳鐐。

柯文哲、戴寧都在涉案羈押期父親病逝，2案處理是否相同，引發外界關切討論。戴寧在父親告別式前，委託律師向看守所申請戒護返家奔喪，由5名管理員戒護回家奔喪，未上手銬、腳鐐，僅能與親友點頭示意，不可交談，戴寧內心非常痛苦，因為還沒有被判有罪定讞前、也沒有涉及重罪，連父親最後一段路程都沒有辦法好好陪伴，讓她留下無限遺憾。

針對戴寧未上手銬腳鐐戒護返家奔喪，嘉義看守所說，戴寧戒護回家奔喪，少了手銬腳鐐，是順應民情，但該上手銬腳鐐還是會上。一般同一事由羈押禁見者只能外出1次，但奔喪可分成瞻仰遺容、告別式、頭七等，看守所在法規許可範圍做最妥適處理，不讓羈押禁見者心中有遺憾，造成情緒波動。