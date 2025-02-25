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京華城案4人緩起訴、不起訴確定 朱亞虎繳330萬、威京法務付120萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬」。圖／翻攝北檢簡報
台北地檢署簡報公開，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬」。圖／翻攝北檢簡報

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源獲緩起訴，台北市議員應曉薇男友王尊侃、助理陳佳敏則會不起訴，台北地檢署檢察官將此貪汙案依職權送再議，台灣高等檢察署駁回再議，4人緩起訴、不起訴確定，朱、陳須支付公庫330萬、120萬元。

檢方調查，鼎越前董座朱亞虎與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄，朱亞虎指「小沈十分小氣的捐210萬（7人、依規每人30)我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做」。

檢方認為，沈慶京涉命朱亞虎領銜7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人30萬元共計210萬元，在2020年3月24日至26日，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，同年月27日，都發局函覆京華城公司，將提送都委會研議。

檢方認為，朱亞虎的訊息表示，210萬賄款為協助提升土地容積率，加上7人名單核對210萬元非屬政治獻金，而是沈慶京涉行賄柯文哲的前金，而認定是柯文哲違背職務⾏為之對價。

去年檢調偵辦京華城、政治獻金弊案，依貪汙圖利、違背職務收受賄賂、公益侵占、背信等罪名共起訴11人，包含柯文哲、沈慶京、前柯辦公室主任李文宗、時任台北市副市長彭振聲、時任都發局長黃景茂、都委會執秘邵琇珮、北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正，累計求處柯文哲共28年6月徒刑。

朱亞虎、陳俊源2人涉貪汙行賄罪，2人認罪獲緩起訴，緩起訴確定後3個月內須各繳公庫330萬元與120萬元。京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室人員陳佳敏、木可公關公司會計何璦廷、端木正助理陳韋瑄等5人，則獲不起訴。

由於此案為貪汙罪，檢察官先將朱亞虎、陳俊源、王尊侃、陳佳敏4人部分依職權送台灣高等檢察署再議，高檢審查認為一審偵查完備，再議無理由，予以駁回，朱、陳緩起訴確定，王、陳不起訴確定。

朱亞虎為台北市前兵役處處長、鼎越開發公司前董事長朱亞虎。記者蕭雅娟／攝影
朱亞虎為台北市前兵役處處長、鼎越開發公司前董事長朱亞虎。記者蕭雅娟／攝影

應曉薇 朱亞虎 柯文哲

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