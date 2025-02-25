國民黨民調 66.3%民眾支持普發現金1萬元

稅收超徵5283億元創新高，國民黨智庫今公布民調指出，66.3％民眾支持還稅於民，普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆表示，若順利擔任財政委員會召委，首案就會排審，看民進黨立委誰敢擋這案。

國民黨將普發現金1萬元列為本會期優先推動法案。黨主席朱立倫表示，新加坡近日宣布稅收超徵，準備每一戶發放新台幣2萬元，20歲以下會再多發，中小企業最高可退稅100萬元。馬斯克領導的美國政府效率部（DOGE）則砍掉預算浪費與冗員，雖引起反彈，但馬斯克說所節省公帑將還給人民，每個公民可拿到5000美元，美國總統川普也幫他背書。

朱立倫說，一個是還稅於民，一個是砍預算還錢於民，不要造成浪費，其他國家也在做這樣的事情。兩年前台灣也討論過將超徵稅收還錢於民，去年稅收創歷史新高，這樣的情況是不是一部分也應該還錢於民，他相信這是民眾最有感、也最直接的，美國、新加坡做得到，台灣是不是也應該做？

智庫副執行長柯志恩公布民調指出，有66.3%民眾支持普發現金1萬元、29%民眾反對；其中，在桃竹苗及高屏澎地區更獲得72%民眾力挺。在年齡層分布方面，30至39歲受訪民眾，有91%支持、6.3%反對，在40至49歲，也有77.2%支持、20.9%反對，70歲以上，支持度則不到六成，為53.9%，有33%反對。

朱立倫說，有些人竟質疑「有些人沒繳稅」，但只要活的人都有繳稅，政府稅收是來自各種交易行為，買一瓶礦泉水、一個麵包要繳營業稅、貨物稅等，「只要活著你就不是只繳個人綜合所得稅，你買的這個公司創造利益，它也會繳營利事業所得稅，統統都是你繳的稅。」所以超徵稅收、還錢於民，就是國民黨關心的重點。

國民黨團書記長王鴻薇說，她和賴士葆已有相關修法版本在財委會，要透過修正預算法或制定特別條例方式，都可以再集思廣益。蘇貞昌時期也曾普發現金六千元，如果蔡英文、蘇貞昌做得到，為何賴清德、卓榮泰做不到？