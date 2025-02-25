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陳佩琪遭爆下斡旋2破億宅 黃國昌：黨檢媒一體 下場如林岱樺

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲深陷政治獻金案，傳出其妻子陳佩琪有意購買豪宅，去年選舉結束後曾經下出2筆斡旋金。民眾黨主席黃國昌今天表示，黨檢媒三位一體，發揮得淋漓盡致，「朕沒有給你的不准要，否則下場就跟林岱樺（民進黨立委）面臨的情況一樣。」

媒體報導，隨著柯文哲涉貪遭收押，民眾黨多項事業計劃隨之中止，相關卷證也揭露在京華城收賄弊案爆發前，柯文哲有意仿效國民黨設立黨營事業牟利，包括規劃陳佩琪擔任小草咖啡棧董事長兼總經理，兒子柯傅堯與陳佩琪哥哥、姊姊、姊夫包辦董監事等「家天下」醜態。

媒體也報導，柯文哲擔心不能使用選舉補助款，選後一度向大帳房李文宗求助，仍然擋不住陳佩琪買房看豪宅的行動，除了已經曝光的4300萬元商辦，去年還曾經下過2筆斡旋金，想要購買2戶上億元豪宅，最後因為假帳風暴沒買成，陳佩琪因而取回斡旋金。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，面對媒體詢問柯文哲案相關報導，黃國昌聽聞後反嗆，那一本垃圾周刊，真的是黨檢媒三位一體，發揮得淋漓盡致，「朕沒有給你的不准要，否則下場就跟林岱樺面臨的情況一樣。」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則說，選舉補助款屬於政黨跟候選人，本來就可以合法支配跟運用，「所以鏡週刊的心有多黑，可以把合法的事情寫成非法，到底還要寄生柯文哲賣周刊，非法產製這些東西到什麼時候。」

陳智菡質疑，所謂買豪宅可能引出更多不明資金，過去有的事情就有，沒有的事情就沒有，什麼叫做引出更多不明資金，憑什麼把合法寫成非法，然後再濫用當事人簡訊，完全違背憲法對人權的保障，人民有秘密通訊的自由，「請問這些黑心媒體跟檢調，現在可以凌駕於憲法之上，可以殘害人民秘密通訊的自由嗎？」

柯文哲 民眾黨 選舉補助款 黃國昌

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