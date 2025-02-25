林岱樺媽媽反駁人頭戶之說 堅定相信女兒清白沒亂報助理費

立委林岱樺涉入詐領助理費及政治獻金案，今天又被周刊揭露，疑有990萬元政治獻金匯入通法寺，以及涉用人頭領2千萬助理費，牽扯已故父親林三郎。林岱樺的媽媽今天受訪說，女兒跟老公都是清白的，政治獻金沒問題，也沒有亂報助理費，林三郎已經死很久了，大家都懷念他。

鏡周刊今天報導，林岱樺與釋煌智、林岱融及服務處助理黃麗雪合謀，2019年6月、2020年5月、2021年7月將4筆合計990萬元的政治獻金匯入通法寺，再由林岱融指示黃麗雪製作不實憑證向監察院申報。

周刊說，辦案人員查出，林岱樺以妹妹林岱縝等4人為人頭，將助理費匯入林岱縝等人帳戶，胞弟林岱融所屬的佳安事務所依林岱樺及林三郎指示，分別將錢以現金或轉帳方式，存入林岱樺台新銀行鳳山分行帳戶，合計涉詐近2千萬元。

林岱樺媽媽今早受訪表示，宗教怎會跟政治獻金有關係，他們沒有亂報助理費，有上班才有報，沒上班不搞這種事情，「我說過選舉欠選票、沒有胡亂搞」，他們做事一步一腳印，今天女兒的高知名度不是一炮而紅，而是用誠懇及青春換來的，可以去左鄰右舍問就知道。

林媽媽強調，不可能用人頭浮報，女兒第一屆選立委時，有人說要贊助人來公司上班，他們拒絕，他們不做違法的事情；沒有人頭助理費的問題，女兒是清白的，很多支持者很不捨，覺得有做事的人受到打壓。

已故前鳳山市長林三郎也被報導涉入詐領助理費案，且住持釋煌智以林岱樺父親林三郎為名創立「林三郎覺教基金會」。林媽媽回應，基金會沒問題，沒問題就是沒問題，林三郎已經死了，他是清白的，當年鳳山市垃圾流露街頭及處理水的問題受肯定，他是真的在做事情，大家很懷念他。

林媽媽說，他們吃飯都沒問題，人的眼睛一閉就沒了，所以錢對他們不是很重要，做人是要一個人格，像林三郎已經死很久，讓大家很懷念，「做人看是要名還是要利，我們選擇名」。