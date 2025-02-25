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退將涉共諜案獲判無罪 邱垂正：中共滲透分化一直存在

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
陸委會主委邱垂正今上午赴立院時接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
陸委會主委邱垂正今上午赴立院時接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

共諜話題近期引發討論，除有退役軍官遭違反國安法起訴卻判無罪外，聯電公司創辦人曹興誠也懸賞千萬說要抓共諜。陸委會主委邱垂正表示，中共對台滲透及分化一直存在，盼司法機關毋枉毋縱，也呼籲國人提高警覺，政府對境外勢力與在地協力者合作等行為都會全力查處。

近期有我國退役少將等四人涉共諜案，遭檢方以違反國安法等罪起訴，不過高等法院高雄分院昨全判無罪，結果一出爐也引發各界關注。有法政學者認為，如此判決打擊前線檢警調士氣，承審法官有責任向社會及人民交代。

邱垂正今上午赴立院時受訪表示，中共統一台灣的政策從來沒有改變，對台滲透、分化等作為一直存在，希望司法機關毋枉毋縱、查辦到底，這是國人大家共同的期盼。

有關曹興誠指出，中共國安部門滲透台灣，透過提供資料給台灣資深媒體人來潑糞抹黑他。邱垂正重申，中共對台統戰、滲透都一直存在，陸委會不會對個案表達立場，一切尊重司法機關，也希望國人提高警覺，政府有維護國家主權的決心，讓自由民主憲政能正常運作，對於境外敵對勢力與在地協力者合作，政府都會全力來查處。

另外，近期罷免案討論可收政治獻金，也引來是否會有境外勢力金流進入罷免案中，邱垂正也說，「反滲透法」中都有明確規定，如果有相關滲透行為，受到境外敵對勢力的委託、指示、資助，在台灣又違反選舉罷免相關規定，這就構成反滲透法，相關機關都會來積極查處。

中共 國安法 邱垂正

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