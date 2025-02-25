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林靜儀嗆急診醫「小腦袋」挨轟 卓揆認：要謹言慎行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影

全台急診「一床難求」，衛福部次長林靜儀卻傳出在社群平台上跟急診醫師拌嘴，嗆對方「小腦袋」，遭在野立委點名下台。行政院卓榮泰今（25）日指出，這2周行政院、衛福部為急診壅塞開了無數次的檢討，能感受到衛福部同仁的焦慮，但無論如何都該謹言慎行。

民眾黨立委陳昭姿昨天發文，指有位急診醫師在社群平台發文，請林靜儀多關心急診面臨的崩潰與壅塞，但林竟以嘲諷語氣回應「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」該醫師無奈之下決定離職；此次也引發在野砲轟，要求撤換林。

面對風波，林靜儀24日下午出面回應，強調這是片面資訊，但如果用詞跟溝通需要檢討，「我會虛心檢討」。

卓榮泰今赴立法院施政報告時被問及此事，他說，過去2周以來，行政院與衛福部有多次聯繫，要求衛福部即時分析、改善目前各大醫院急診一床難求、讓民眾等待多時的現象，讓民眾安心，因此開了無數次的檢討，不是只有昨天這一次。

卓榮泰指出，他能感受到，整個衛福部除了感謝國人共體時艱、醫護人員的合作，都有焦慮現象，但無論如何都該謹言慎行，林靜儀也對外表示會檢討言行，而他也要求所有同仁、部會首長，一定要以國家、以人民為念，要謹言慎行，對人民及國會負責。

卓榮泰 林靜儀 行政院 衛福部

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