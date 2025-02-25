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仍不證實總預算周四提覆議 卓榮泰：研擬合法合憲救濟

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰。記者林伯東／攝影

總預算僵局未解，行政院羅列12項窒礙難行之處，並將覆議納入考量，外界關注提出時間點是否落在周四行政院會。行政院長卓榮泰今（25）日指出，主計總處、財政部及多名公法、財政學者尚在研究如何行使合法合憲的救濟程序，一旦認定完成，將依序處理。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告，會前受訪時，媒體問到行政院所提的總預算案12項窒礙難行之處未解，是否會在周四的行政院會提出覆議，若被國會否決，將如何因應？

卓榮泰對此指出，整個社會都看到，這次中央政府總預算的審議過程中，出現若干與過去法定程序不一致的地方，比如外交部有筆預算刪除數超過預算數，且今年總預算的刪減數是過去3年平均的6倍，凍結數則是過去3年的9倍，明顯讓所有行政單位窒礙難行。

卓榮泰續指，合法合憲的任何救濟程序，都必須經過法定程序才能完成，目前主計總處、財政部及公法、財政學者，也還在研究如何行使合法合憲救濟程序，一旦程序認定完成，將依序處理。

媒體詢問，全台掀起立委大罷免潮，能否成為立院僵局的解方，行政院怎麼看這些行動？

卓榮泰表示，他始終認為，民意選出來的優秀、認真、負責任立委，都會得到人民肯定，但人民展現出來的民意，只要在合法範圍內，當然有主張的權利，但權利行使須合乎法律規定，最終期待的是和諧的政治環境、團結進步的社會，行政工作才能如序展開，國家大步向前。

卓榮泰 總預算 行政院

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