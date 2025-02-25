立法院新會期開議 卓榮泰施政報告著墨朝野合作

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，他強調，面對國家未來挑戰與機會，行政院及立法院應在尊重與包容的基礎上，合作推動福國利民法案，這也是民眾衷心期盼；只要朝野一致，攜手合作，必能開創壯大台灣新時代的顛峰。

立法院上會期大幅刪減及凍結114年度中央政府總預算案，立法院人士表示，送至立法院的行政院長施政方針及報告的口頭報告，含立委僅提供150份紙本，使用的紙張變薄，但提供網路連結供各界參考。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，由於立法院過去一年在藍白聯手下通過多項重大法案，引發行政立法兩院嚴重衝突，執政團隊與執政黨團更多次依據憲法提出覆議及釋憲。為此，卓榮泰在此次書面報告對於行政立法關係多加著墨，並強調團結的重要性。

卓榮泰指出，面對國家未來的挑戰與機會，行政院及立法院應在尊重與包容的基礎上，合作推動各項福國利民的法案，而這也是民眾最衷心的期盼。行政院對於立法院通過的法案如認有重大爭議、窒礙難行，可經總統核可移請覆議、聲請釋憲等循憲政程序尋求救濟，最終則由憲法法庭明確分際，維護憲政秩序，以民主鞏固民主，強化台灣韌性。

卓榮泰以去年世界12強棒球賽為例表示，只要朝野、中央和地方、政府與民間團結一致，將能持續寫下屬於中華民國台灣、也鼓舞世界的成功故事。今日的成功，奠基於過去的努力；明日的榮耀，是因為今日的團結。這個時候，團結比什麼都重要。

對於今年度總預算案遭在野黨大幅減列，卓榮泰僅表示，今年度中央政府總預算規模為新台幣3兆1325億元，較去年增加2806億元，是因為有許多新增項目。當前經濟成長快速，公共服務量能也必須因應增加，政府有義務全力照顧、全速發展，以不辜負全體人民的努力。

對於總統賴清德日前召集五院會商，卓榮泰感謝總統依憲法第44條，邀集五院院長啟動院際溝通，期盼五院同為憲政機關，須共同肩負憲法忠誠義務，相互監督制衡，也應彼此尊重扶持。

卓榮泰表示，他始終堅信，朝野必須「和解共生」，才能順利推動各項福國利民的法案；兩岸關係應在對等、尊嚴原則下「和平共榮」，才能確保台海和平穩定；台灣必須緊密與全世界積極互利合作，才能「合作共贏」。

卓榮泰說，他與行政團隊一直秉持「誠意溝通、人民優先」的理念，與立法院及立法委員持續溝通，盼能在維護憲政秩序、捍衛人民憲法權利的基本前提下，為全體國人創造最大的福祉。只要朝野一致，攜手合作，必能「團結大台灣、布局全世界」，開創壯大台灣新時代的顛峰。

針對今年施政方針部分，行政院昨天已提前對外釋出施政重點，卓榮泰提到，台灣要持續在世界舞台扮演重要角色，國內仍有5大急迫問題需要面對與解決，包含人口對策、打詐反毒、人才人力、平穩物價及能源轉型。行政團隊責無旁貸，必須為老問題找新方法，為新問題找好方法，才能持續落實對全體人民的承諾。

卓榮泰表示，為下一階段的台灣做好準備，行政院將為青年擴大社會照顧、為產業推動創新經濟、為永續開發多元綠能、為人民打造健康台灣、為均衡台灣促進城鄉發展、為國家形象營造台灣國際品牌、為多元族群守護文化及權益，及為壯大台灣捍衛安全、強化國防。

此外，施政報告中也提及各項民生政策推動，包括「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」、擴大推動「住院整合照顧服務」、「擴大癌症篩檢服務」、「三高防治888計畫」、以及促進健保永續等10大「健康台灣」新制等，政府會從內政、健康、文化、國防、經濟產業等各面向著手，在今年度打好基礎，為下一階段的台灣做好準備，以進入明年的大發展、大溫暖時代。