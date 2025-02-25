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柯文哲被爆憂破億選舉補助款被陳佩琪拿走 難擋她連看2戶豪宅決心

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲（左）、太太陳佩琪（右）。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）、太太陳佩琪（右）。記者蘇健忠／攝影

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城等案遭羈押禁見至今，週刊爆料柯文哲曾擔心1.1億元選舉補助款若被陳佩琪拿走，他就不能用了，於是向大帳房李文宗求助。而陳佩琪確實在去年被爆料想買上億元豪宅，最後因為政治獻金及京華城弊案被揭發才沒買成。

據《鏡週刊》報導，去年1月總統大選結束後，獲得369萬466票的柯文哲與吳欣盈，可獲每票30元補助款，共1.1億餘元，柯接到中選會領款通知時還問李文宗這筆錢要存到哪個帳戶，因為怕被陳佩琪拿走，他就不能用了。

此外，檢調人員在清查金流時發現陳佩琪在去年5月用柯文哲名義，以現金4,300萬元現金買下立法院附近商辦，柯文哲受訪坦承是用總統選舉補助款買的。而陳佩琪買下商辦後又透過房仲業者去看2戶豪宅並下了2筆斡旋金，她當時表示，只是隨便看看，想幫兒子買婚房。

當時柯文哲甚至擔心陳佩琪對外發言變自走砲會一發不可收拾，某天陳佩琪沒回家，柯還急LINE訊息給民眾黨立法院黨團主任陳智菡，要她「把炸彈問清楚」，並釐清陳佩琪買房的金錢狀況，接著再處理斡旋金事宜。

對於陳佩琪去看上億元豪宅，柯文哲則表示，他跟陳佩琪都是台大醫院的醫生，要買1億元的房子不困難，「自己不用裝窮，本來就買得起」，只是手邊有些現金比較好用，所以他不同意買房。

後來8月民眾黨被爆出政治獻金假帳案後，柯文哲因身陷涉貪風波，陳佩琪買豪宅也不了了之，只好把斡旋金拿回來，知情人士指出，假使柯案再晚點爆發，陳佩琪買下豪宅的機率極高，然也可能有更多啟人疑竇的不明金流。

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