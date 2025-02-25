傳退出初選脫黨參選？ 林岱樺聲明：都不是事實

積極布局參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺涉詐領助理費、政治獻金案，她主張遭到政治、司法打壓，外界傳她將退出初選、脫黨參選，對此，林岱樺今早在立法院主動接受聯訪，並同步發出聲明強調，這都不是事實，相信司法會還公道。

林岱樺聲明指出，多日來的紛紛擾擾，不僅讓許多鄉親替岱樺憂心，也模糊了擘劃高雄願景的用心。她說，因為案件還在偵查當中，基於尊重司法程序，很多細節不能多做回應，但會在法庭上證明我的清白，這段過程會很辛苦，但她有信心，因為高雄市民已用24年檢驗的林岱樺是經得起千錘百鍊、不貪不取的人。

關於被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，她也進一步說明，當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「一百多張搜索票」等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，令人感到錯愕，因此對於刻意且惡意的流言，發出不平之鳴。

這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，表達歉意。

她接著說，高雄人的氣魄，就是面對挫折打擊，只有打斷手骨顛倒勇，挺直站立、奮戰到底，不會屈膝跪下。如果不是跑在前面，怎麼會遇到背後偷襲。林岱樺還是林岱樺，從來就是樸素打拚的高雄女兒。林岱樺說，自己不是一個複雜的人，用盡全力服務鄉親，這是高雄鄉親對岱樺認知，過去如此，未來每一天也是如此。

關於接下來的動態，這幾天有非常多謠傳，有人說會退出初選，甚至也有報導一直不斷說會脫黨參選，這都不是事實，相信司法會還公道，也相信民進黨內的機制。

林岱樺說，會繼續為清白而戰、為高雄而戰、為台灣而戰，感謝鄉親和黨內同志這些日子以來，滿滿的祝福與溫暖，謝謝大家。