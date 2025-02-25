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傳將退出綠初選、脫黨選高雄市長 林岱樺：均非事實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺今天表示，被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，要表達歉意。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委林岱樺今天表示，被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，要表達歉意。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委林岱樺捲入司法案件，她今天表示，這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出民進黨高雄市長初選，甚至也有報導一直不斷說她會脫黨參選，這都不是事實。她相信司法會還她公道，也相信民進黨內的機制。

林岱樺指出，多日來的紛紛擾擾，不僅讓許多鄉親替憂心，也模糊了她擘劃高雄願景的用心。因為案件還在偵查當中，基於尊重司法程序，很多細節不能多做回應，但會在法庭上證明她的清白。這段過程會很辛苦，但是她有信心，因為高雄市民已經用24年檢驗她，知道她是經得起千錘百鍊、不貪不取的人。

林岱樺說，關於被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，要進一步說明。當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「一百多張搜索票」等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，令她感到錯愕，對於刻意且惡意的流言，所以要發出不平之鳴。這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果這一席話有造成任何人的困擾，要表達歉意。

林岱樺表示，高雄人的氣魄，就是面對挫折打擊，只有打斷手骨顛倒勇，挺直站立、奮戰到底，不會屈膝跪下。如果不是跑在前面，怎麼會遇到背後偷襲。

林岱樺指出，「林岱樺還是林岱樺，從來就是樸素打拚的高雄女兒」，自己不是一個複雜的人，用盡全力服務鄉親，這是高雄鄉親對她的認知，過去如此，未來每一天也是如此。她繼續為清白而戰、為高雄而戰、為台灣而戰，感謝鄉親和黨內同志這些日子以來，滿滿的祝福與溫暖。

司法 林岱樺 民進黨

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