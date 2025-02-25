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朱亞虎、陳俊源涉京華城案行賄 緩起訴確定

中央社／ 台北25日電

北檢偵辦柯文哲京華城案及政治獻金案，涉行賄罪的朱亞虎、陳俊源因認罪而獲緩起訴處分；另王尊侃、陳佳敏因罪嫌不足而獲不起訴處分，北檢依職權送再議，高檢署均駁回確定。

台北地檢署偵辦京華城案及柯文哲政治獻金案，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、刑法背信等罪起訴前台北市長、前民眾黨主席柯文哲與威京集團主席沈慶京等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

除了柯文哲、沈慶京外，其餘被起訴的被告包括，前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前台北市都委會執秘邵琇珮、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公司董事長李文娟、會計師端木正。

檢方指出，前鼎越開發公司董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源涉犯行賄罪，由於朱、陳認罪，予以緩起訴處分，處分確定後3個月內，各須向公庫支付新台幣330萬元與120萬元。

此外，京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇辦公室人員陳佳敏、木可公關公司會計何璦廷、端木正助理陳韋瑄等5人，檢方認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

北檢檢察官將朱亞虎、陳俊源、王尊侃、陳佳敏的部分依職權向台灣高等檢察署送再議，經高檢署審查後，認為一審偵查完備，昨天駁回再議確定。

京華城案 朱亞虎 柯文哲

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