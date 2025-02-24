全球數位人權大會 鄭麗君：期許台灣成東亞民主燈塔

全球數位人權大會首度移師台灣舉行，行政院副院長鄭麗君說，今年是台灣建立數位治理關鍵一年，政府已提出資通安全管理法修法，也正研擬人工智慧基本法，台灣也自我期許能成為東亞民主燈塔。

行政院透過新聞稿表示，鄭麗君今天出席「RightsCon全球數位人權大會」開幕式時說，感謝今年選擇在台灣舉辦大會，讓台灣有機會和全球分享正在推動中的數位治理「台灣模式」。

鄭麗君表示，身為行政院資安長，她很清楚台灣正遭受來自境外巨大資安威脅，也看到台灣正面臨數位科技新挑戰。台灣從1990年代歷經民主化至今，已成為重視人權及社會平權的民主國家，隨AI科技浪潮新時代來臨，智慧科技也帶來如隱私保護、深偽技術、數位犯罪與數位暴力等挑戰。

鄭麗君提到，世界正處在一個分水嶺，在數位科技時代，究竟是要往更民主、開放、包容、多元社會邁進，或更加倒退。現在政府共同使命，是在數位時代重建人權觀，以數位權利出發，建構良善數位治理，再次定義公民權利、政府義務與企業責任，並透過公私協力，以及跨國全球公民社會共同努力，引領數位科技為「人與社會」服務。

她指出，今年將是台灣建立數位治理關鍵一年，政府目前已提出資通安全管理法修法，近期也將提出個人資料保護委員會組織法草案，也正研擬人工智慧基本法及「資料治理法規架構」，發展可信任的AI，希望兼顧人權保障與創新應用。

鄭麗君說，同時也已提出「智慧國家2.0」數位新綱領，除推動高科技的全球民主供應鏈外，更透過軟體及資料驅動創新，鼓勵增進人類生活福祉的各項AI創新應用，讓台灣成為可信任的AI創新應用提供者。

她強調，目前聯合國已提出17項永續發展目標（SDGs），台灣非常樂意倡議「以數位科技為人類和地球謀福祉」作為第18項目標，並以此協助其他17項永續目標的實踐。

鄭麗君表示，台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔，曾被稱為東亞之光，而台灣也自我期許，有一天能成為東亞的民主燈塔，在此發展數位民主、數位韌性、推動良善數位治理，增進數位人權保障，促進數位社會永續發展，並能共同作為全球數位團結最堅定的夥伴。