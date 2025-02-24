醫院急診壅塞衛福部提解方回應 醫改會：宛如平行時空

醫院急診壅塞前所未見，面對第一線醫事人員的警示，衛福部緊急召開會議。醫療改革基金會表示，政府緊急召開相關會議，沒想到，卻仍端出宛如平行時空的回應，讓人有種「聽君一席話，如聽一席話」的感受。

醫改會指出，急診醫學會發表聲明，強調急診壅塞情況已達前所未有的嚴重，但針對急診壅塞燒不停，行政院卓榮泰院長卻表示，請衛福部協助參考推行已緩解的醫院經驗與處置方法；衛福部長邱泰源則要求，醫院靈活調整急診及門診住院比率，2月13日至3月15日特殊病房可彈性調整為一般病房，健保方面也會研擬護理人員相關獎勵措施與急重症給付的調整。

另外，衛福部林靜儀次長說，各醫院應落實評鑑時所提急救程序、尚未啟動內部調節機制的院所則請衛生局協助，加強醫院區域聯防機制；有七成的病人不屬於急重症，呼籲民眾不要衝急診，而醫事司劉越萍司長說，2月10日待床超過100床的五家醫中，現在只剩一間，傳染病疫情預計到三月初就會緩解；護理司蔡淑鳳司長說，近3個月有急診的大醫院增加1萬多名護理人力。

醫改會指出，但第一線的醫護人員反映實況卻是，各院住院急診占比不同，難明確分配比率，況且不做也不會有罰則；急重症病人無法被鄰近縣市的十多家大醫院收治，最後急救不及身亡；要求產兒科病房收治咳血病人，增加危險跨科支援與病安風險。

此外，急診輕症病人來的快去得也快，現在是住院病床上不去的壅塞，更有病人滯留急診長達13天；接了20至30床的病人，不記得有誰只能顧得好生命徵象，連需要加護病房（ICU）的病人也滯留在急診無法密集監控；強樹不能擁抱長風，即便抱持再大的熱忱，面對不斷加惡的勞動條件與人力缺口，只會加深資深或留任人員也想離開的念頭，形成惡性循環。

醫改會呼籲，台灣急重症量能不潰堤，衛福部必須有更積極的作為，而非將調控病床變成是各院的責任，同時也要遏止調控病床的亂象與不當轉診。針對急診壅塞困境，醫改會與多位專家早在10年前便呼籲要加緊正視，但政府長年漠視，發展至今已提升到急重症程度，請政府拿出魄力和專業的「規畫」來解決問題，從基層困境看到更大的結構性問題，勿用以拖待變的作法，來回應急診應變。