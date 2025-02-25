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柯文哲奔喪受限？北所：未獲申請

聯合報／ 記者林銘翰王駿杰郭政芬王聖藜林孟潔蔣永佑／連線報導

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬選定三月十日舉辦告別式，柯文哲母親何瑞英先前向賴清德總統懇託，希望讓柯文哲回家送父親最後一程。柯文哲妻子陳佩琪昨天質疑，可以申請卻不能指定時間，請問誰可以決定時間？法律有規定被羈押者不能參加父親的告別式嗎？「我們沒有要特權，只要司法公平對待。」

陳佩琪在臉書貼文表示，柯文哲被羈押的理由是什麼？一場不知道成員有誰、何時舉行、全程沒有參與的會議，這樣就說圖利；委託別人申報政治獻金有誤失，就全歸當事人貪汙侵占；父親臨終既無法隨侍一旁，告別式也說不能參加，請問這是什麼世界？

立法院長韓國瑜昨下午與立院副院長江啟臣、立委鄭正鈐等人到靈堂拈香致意時，呼籲法務部站在孝道與人道的考量，要慎重思考，讓柯文哲可見到父親的最後一面。法務部矯正署發言人林明達表示，權責機關會依相關規定辦理。

針對柯文哲返家奔喪一事，台北看守所昨表示，依規定須經監所核准，並無明文規定「一定不能在告別式當天」，但「目前此案當事人，均未提出申請」，北所針對相關評論或意見均予尊重。

另外，檢方偵辦京華城案，認為柯文哲等人涉違法圖利京華城案容積獎勵百分之廿，鼎越開發公司所有京華城現址土地是犯罪所得，聲請扣押獲准；台灣新光商業銀行不動產部分，鼎越公司三度抗告成功，台灣高等法院昨撤銷裁定，發回台北地方法院更裁。

高院指出，本案不法利益應指容積獎勵百分之廿，並不是京華城土地，如何認定土地是犯罪所得而得以扣押？北院裁定對相關問題均沒妥適說明，認定鼎越公司提抗告有理由，三度撤銷發回更裁。

告別式 柯文哲 鼎越

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